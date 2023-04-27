EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تركيا

شاهد: الشرطة التركية تصادر 62 كيلوغراماً من المخدرات مصدرها إيران مخبأة في شاحنة بطيخ

Access to the comments محادثة
استعانت الشرطة التركية بكلب مدرب لضبط المخدرات
استعانت الشرطة التركية بكلب مدرب لضبط المخدرات   -  Copyright  وكالة الأناضول
بقلم:  يورونيوز

أثناء البحث في مقطورة الشاحنة بدعم من كلب مدرّب، تم العثور على 62 كيلوغراماً و 420 غراماً من الميثامفيتامين السائل في 3 غالونات مخبأة بين البطيخ.

صادرت الشرطة التركية الخميس أكثر بقليل من 62 كيلوغراماً من المخدرات كانت مخبأة في شاحنة محملة بالبطيخ، مصدرها إيران. وتمت عملية المصادرة في مدينة دوغبايزيد التي تقع محافظة أغري التي تجاور إيران. 

وبعد معلومات استخباراتية، أوقفت الشرطة الشاحنة وتبين أنها تنقل مخدرات وفتحت تحقيقاً في الملف. ولم تكشف الشرطة عمّا إذا كانت الشاحنة تحمل لوحة إيرانية ولا عن هوية أي مهرب محتمل. 

وأثناء البحث في مقطورة الشاحنة بدعم من كلب مدرّب، تم العثور على 62 كيلوغراماً و 420 غراماً من الميثامفيتامين السائل في 3 غالونات مخبأة بين البطيخ.

مواضيع إضافية

السعودية تعدم أردنيا أدين بتهريب المخدرات في قضية أثارت انتقادات حقوقية وأممية

ما هو تطبيق سكاي إي سي سي؟ وكيف ساعد مهربي المخدرات حول العالم؟

هل يهدد عنف عصابات المخدرات سيادة القانون في هولندا؟