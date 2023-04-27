شاهد: الشرطة التركية تصادر 62 كيلوغراماً من المخدرات مصدرها إيران مخبأة في شاحنة بطيخ

بقلم: يورونيوز

أثناء البحث في مقطورة الشاحنة بدعم من كلب مدرّب، تم العثور على 62 كيلوغراماً و 420 غراماً من الميثامفيتامين السائل في 3 غالونات مخبأة بين البطيخ.

صادرت الشرطة التركية الخميس أكثر بقليل من 62 كيلوغراماً من المخدرات كانت مخبأة في شاحنة محملة بالبطيخ، مصدرها إيران. وتمت عملية المصادرة في مدينة دوغبايزيد التي تقع محافظة أغري التي تجاور إيران.

وبعد معلومات استخباراتية، أوقفت الشرطة الشاحنة وتبين أنها تنقل مخدرات وفتحت تحقيقاً في الملف. ولم تكشف الشرطة عمّا إذا كانت الشاحنة تحمل لوحة إيرانية ولا عن هوية أي مهرب محتمل.

وأثناء البحث في مقطورة الشاحنة بدعم من كلب مدرّب، تم العثور على 62 كيلوغراماً و 420 غراماً من الميثامفيتامين السائل في 3 غالونات مخبأة بين البطيخ.