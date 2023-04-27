فيديو: فرنسا تفتتح مركزا لتلقي طلبات تأشيرات السفر في الموصل

بقلم: يورونيوز

سيوفر المركز الجديد على المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة "شينغن" عناء السفر لمسافة 500 كيلومتر إلى العاصمة العراقية بغداد.

افتتح القنصل الفرنسي في مدينة الموصل في شمال العراق مركزاً لتلقي طلبات التقديم على تأشيرات السفر.

وقال القنصل جان كريستوف أوجيه إن "فرنسا هي الدولة الوحيد من بين دول الاتحاد الأوروبي التي لديها قنصلاً عاماً في مدينة الموصل".

وتمر مدينة الموصل، وهي عاصمة محافظة نينوي العراقية، بمرحلة من إعادة البناء البطيء منذ تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في عام 2017.

ووعد القنصل الفرنسي بتوفير المزيد من "فرص الاستثمار والتجارة المتبادلة بين فرنسا ومحافظة نينوي".

وسيوفر المركز الجديد على المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة "شينغن" عناء السفر لمسافة 500 كيلومتر إلى العاصمة العراقية بغداد.