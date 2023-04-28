11 قتيلا على الأقل في انقلاب مركب في إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

تشهد إندونيسيا وهي أرخبيل يضم حوالى 17 ألف جزيرة حوادث بحرية بانتظام جراء التراخي في احترام معايير السلامة.

قضى11 شخصا على الأقل غرقا غرب إندونيسيا بعدما انقلب زورق ركاب، كان ينقل العشرات على ما أفاد مسؤول الجمعة. وقال المسؤول في هيئة الانقاذ المحلية كوكو ويدودو في بيان، إن عمال الاغاثة "انقذوا 62 شخصا وعثروا على الجثث وغالبيتها عائدة إلى نساء وأطفال بعيد الحادث، الذي وقع قبالة شواطئ مقاطعة ريوا في غرب البلاد.

وأضاف المسؤول قوله: "كان في المركب 74 شخصا، وقد نجا 62 من الحادث وقضى 11 والبحث لا يزال جاريا عن شخص أخير". وكان الزورق السريع متجها إلى تانجونغ بيناناغ في جزر ريوا عندما انقلب، بعيد إبحاره من ميناء تمبيلاهان الواقع على مسافة 198 كيلومترا في مقاطعة مجاورة.

وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث على ما أوضح المسؤول. وتمّت الإشارة إلى أن عدد المفقودين قد يرتفع لعدم معرفة العدد المحدد للركاب على متن الزورق.

وتشهد إندونيسيا وهي أرخبيل يضم حوالى 17 ألف جزيرة حوادث بحرية بانتظام جراء التراخي في احترام معايير السلامة، ففي العام 2018، قضى أكثر من 150 شخصا عندما غرقت عبّارة في إحدى أعمق البحيرات العالم، على جزيرة سومطرة.