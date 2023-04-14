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المجلس الدستوري في فرنسا يصادق على أهم بنود قانون إصلاح نظام التقاعد ويرفض فكرة إجراء استفتاء شعبي

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رجل أمن أمام مقر المجلس الدستوري الفرنسي في باريس. 2023/04/14
رجل أمن أمام مقر المجلس الدستوري الفرنسي في باريس. 2023/04/14   -  Copyright  يان لاندون/أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة، من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

من جانبها طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/مايو.

وجاء في بيان للنقابات أنّه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".

وأضافت النقابات أنّها قرّرت "عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية" حتى الأول من أيار/مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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