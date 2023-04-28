شاهد: فيديو لدب قطبي حديث الولادة في حديقة حيوانات بألمانيا

بقلم: يورونيوز

حديقة حيوان هاغنبيك في مدينة هامبورغ الألمانية تبث مشاهد مصورة لديسم ولد في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022

نشرت حديقة حيوان "هاغنبيك" (Hagenbeck Tierpark) في هامبورغ الألمانية، مقطع فيديو لديسم قطبي ولد قبل فترة، في أول ظهور علني له.

وأعلنت حديقة الحيوان في هامبورغ يوم الخميس، أن الحيوان ولد في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022.

وبحسب بيان صادر عن الحديقة، فإن الأم فكتوريا، التي ولدت في الحديقة نفسها في عام 2002 تعتني بمولودها بكثير من الحب.

ولم تقدم الحديقة بعد ولادته أي معلومات عن جنس الحيوان وأبقت الأم وطفلها في مأمن، بعيدين عن الزوار. إلا أنها قررت مؤخرا، أن تثبت شاشة في القفص الخاص به حتى يتمكن الزوار من إلقاء نظرة عليه وعلى والدته.