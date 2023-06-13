"كان يسبح بينهم".. دب أسود صغير يفاجئ رواد شاطئ في فلوريدا

بقلم: يورونيوز

ظهر الدب الأسود وهو يخرج من الماء راكضا نحو الشاطئ وسط دهشة الحاضرين الذين شعروا بالصدمة والذهول بعد أن أدركوا أنه كان يسبح بجانبهم في الماء.

انتشر مشهد مصور خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر دبا صغيرا وهو يسبح في أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن ثم يظهر الدب الأسود وهو يخرج من الماء راكضا نحو الشاطئ وسط دهشة الحاضرين الذين شعروا بالصدمة والذهول بعد أن أدركوا أنه كان يسبح بجانبهم في الماء.

الغريب في الأمر، كان ردة فعل رواد الشاطئ في ديستن بولاية فلوريدا حيال ما يحدث.

إذ فضلوا البقاء في مكانهم، لا وبل تجمعوا من حوله لالتقاط الفيديوهات والصور بدل الهروب وإخلاء المكان إلى أن قرر الزائر بنفسه الابتعاد وإكمال رحلته.