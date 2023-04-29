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واشنطن تدعو بكين لوقف الأعمال "الاستفزازية وغير الآمنة" في بحر الصين الجنوبي

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سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تقترب من دورية فلبينية 23 أبريل/ نيسان 2023
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تقترب من دورية فلبينية 23 أبريل/ نيسان 2023   -  Copyright  Aaron Favila/AP
بقلم:  يورونيوز

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى "مضايقات وترهيب" الصين للسفن الفيليبينية في المنطقة المتنازع عليها.

دعت الولايات المتحدة الصين السبت إلى وقف "سلوكها الاستفزازي وغير الآمن" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد أن اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين مؤخرا من سفينة دورية فيليبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر صور الحادث بأنها تشير إلى "مضايقات وترهيب" الصين للسفن الفيليبينية في المنطقة المتنازع عليها.

وتابع في بيان "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة"، مضيفا أن أي هجوم على القوات المسلحة الفيليبينية سيستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية الأميركية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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