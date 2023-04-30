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رياضة

عداء بلغاري يعيش في صندوق زجاجي بهدف دعم الشباب المدمنين

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العداء البلغاري كراس غيورغييف
العداء البلغاري كراس غيورغييف   -  Copyright  Krasse Gueorguiev - FACEBOOK
بقلم:  يورونيوز

لن يتمكن العداء من استخدام الهاتف أو الكومبيوتر أو أي جهاز إلكتروني باستثناء جهاز الجري الخاص به.

سعيًا منه لمساعدة الشباب على محاربة الإدمان، قام العداء البلغاري كراس غيورغييف بتحد غريب من نوعه.

حيث سيعيش داخل صندوق زجاجي لمدة 15 يومًا في حديقة تقع في العاصمة البلغارية صوفيا. ولن يتمكن العداء من استخدام الهاتف أو الكومبيوتر أو أي جهاز إلكتروني باستثناء جهاز الجري الخاص به.

يريد الرياضي البلغاري من خلال هذه التحدي جمع الأموال لمساعدة الشباب الصغار على محاربة الإدمان.

ويركض غيورغييف على جهاز الجري داخل قفصه الزجاجي وسط مشاهدة المارة وتشجيعهم.  

وغيورغييف هو سفير للأعمال الخيرية وشارك في حوالي 30 ماراثونًا حول العالم بالإضافة إلى سباق طوله 217 كيلومترًا في وادي الموت بكاليفورنيا. 

المصادر الإضافية • وكالات

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