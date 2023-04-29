تكساس: طلب منه الجيران التوقف عن إطلاق النار في حديقته فأرداهم قتلى ولاذ بالفرار

بقلم: يورونيوز

عثر الشرطيون الذين لبوا النداء في مكان الحادث على أربع "ضحايا وآخرين مصابين بجروح خطرة جراء إطلاق النار.

قتل خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، وجميعهم من هندوراس، ليل الجمعة السبت في منزل قرب هيوستن في ولاية تكساس، على ما أعلنت السلطات، مضيفة أن المشتبه به، وهو مكسيكي، تمكن من الهرب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الشريف في المنطقة نشر على فيسبوك أنه بعد استدعاء شرطة مقاطعة سان خاسينتو في جنوب شرق الولاية بسبب "مضايقات" وإطلاق نار، عثر الشرطيون الذين لبوا النداء في مكان الحادث على أربع "ضحايا وآخرين مصابين بجروح خطرة جراء إطلاق النار".

وأضاف المصدر نفسه أن طفلًا في الثامنة أعلنت وفاته في المستشفى حيث نقل ثلاثة مصابين آخرين.

وأوضح الشريف في إيجاز صحافي بثته القناة المحلية KHOU 11، أن المنزل كان يضم عشرة أشخاص، وجميع الضحايا من هندوراس.

وأضاف أنه من بين الناجين، عثر على طفلين على قيد الحياة تحت جثتي امرأتين في غرفة. وأشار إلى أن المشتبه به الهارب هو "رجل مكسيكي".

وكان المشتبه به يتدرب على إطلاق النار في حديقة منزله ببندقية من طراز AR-15 استخدمت في العديد من عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، عندما طلب منه الجيران التوقف حتى يتمكن طفل من النوم، ما دفعه إلى تصويب البندقية عليهم، وفق ما نقلت "إيه بي سي نيوز" عن الشريف وأحد الجيران.