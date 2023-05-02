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غزة

قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع

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فلسطينيون يحملون صور الأسير خضر عدنان الذي توفي في سجن إسرائيلي، خلال اعتصام أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غزة، 2 مايو 2023.
فلسطينيون يحملون صور الأسير خضر عدنان الذي توفي في سجن إسرائيلي، خلال اعتصام أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غزة، 2 مايو 2023.   -  Copyright  Adel Hana/AP.
بقلم:  يورونيوز

أكّد مصدر أمني في غزة أنّ الدبّابات الاسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقلّ باتجاه نقطة أمن تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في حين أكّد مراسلو فرانس برس أنّ صواريخ عدّة أطلقت إثر ذلك من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

قصفت دبّابات إسرائيلية الثلاثاء موقعاً شرقي مدينة غزة ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية، وتلتها لاحقاً دفعة صاروخية ثانية مماثلة، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي ومراسلو وكالة فرانس برس.

وقال الجيش في بيان إنّه "بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة صباحاً وإطلاق دبابات جيش الدفاع النار، أمر الجيش الإسرائيلي السكان في المناطق المحيطة بالقطاع بالبقاء بالقرب من الملاجئ".

من جهته، أكّد مصدر أمني في غزة أنّ الدبّابات الاسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقلّ باتجاه نقطة أمن تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في حين أكّد مراسلو فرانس برس أنّ صواريخ عدّة أطلقت إثر ذلك من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش في بيان آخر إطلاق صافرات الإنذار في بلدات جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أنّه "تمّ رصد إطلاق 22 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة باتّجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترضت القبّة الحديدية أربعة منها بينما سقط 16 صاروخاً في مناطق مفتوحة".

وتبنّت الفصائل الفلسطينية المسلّحة في قطاع غزة هذا القصف الصاروخي.

وقالت الفصائل في بيان مشترك إنّها "وإذ تنعى الشهيد المجاهد (خضر عدنان) فإنها تعلن مسئوليتها عن دكّ ما يسمّى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية".

وتابعت الفصائل التي تضمّ خصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي "يأتي ذلك كرد أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك".

المصادر الإضافية • ا ف ب

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