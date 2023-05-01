القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال توغلها عسكريا في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

منذ بداية كانون الثاني/يناير، قتل أكثر من 100 فلسطيني و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، في صدامات وعمليات عسكرية وهجمات.

قتلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا خلال مداهمتها مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، التي أكدت "استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاما) برصاصة مباشرة في الرأس"، فيما أصيب ستة مواطنين بجروح، "إصابة ثلاثة منهم خطيرة".

وقال محافظ مدينة أريحا جهاد أبو العسل لوكالة فرانس برس، إن القوات الإسرائيلية حاصرت المخيم و"أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين"، من جاتبها قالت القوات الإسرائيلية إنه كانت تقوم بعمليات استباقية في المنطقة.

وحول ما حدث في مخيم عقبة جبر، أفادت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرين فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في مخيم عقبة جبر برصاص القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري إلى تسعة أشخاص، وفقا لأبو العسل، وبين المعتقلين اليوم، نجله أحمد الذي يشغل منصب أمين سر حركة فتح في المخيم.

ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، قتل أكثر من 100 فلسطيني و19 إسرائيلياً وامرأة أوكرانية ومواطن إيطالي، في صدامات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية فلسطينية وإسرائيلية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أأشخاص من فلسطينيي الداخل.