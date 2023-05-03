فرق الطوارئ الروسية تخمد حريقًا نشب في مستودع للوقود قرب جسر بشبه جزيرة القرم

بقلم: يورونيوز

كان الخزان المحترق يحتوي على منتوجات بترولية. وبحسب المعطيات الأولية فإنه لم ينجم عن الحادث سقوط قتلى أو جرحى.

نشر حاكم منطقة كراسنودار الروسية فنيامين كوندراتييف شريطًا مصورًا على تطبيق تلغرام، وهو يظهر محاولة فرق الطوارئ الروسية إخماد حريق لم تعرف أسبابه، بعد أن نشبت النيران ليل الثلاثاء في مستودع وقود يقع في قرية فولنا الروسية، القريبة من جسر كيرش الذي يربط شبه جزيرة القرم مع البر الرئيس الروسي.

وكان الخزان المحترق يحتوي على منتوجات بترولية. وبحسب المعطيات الأولية فإنه لم ينجم عن الحادث سقوط قتلى أو جرحى، بحسب كوندراتييف الذي بين أنه لا يوجد تهديد للأهالي. وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرنيا سنة 2014.

وكان الجسر الذي بنته روسيا دمر جزئيًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، جراء هجوم تفجيري بواسطة شاحنة مفخخ، وحملت موسكو المسؤولية لأوكرانيا، ولكن كييف نفت ذلك. ويعد الجسر رابطًا حيويًا لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس في أوكرانيا.

وكانت روسيا وشبه جزيرة القرم هدفًا لسلسلة هجمات خلال الأيام الماضية، وذلك عشية هجوم مضاد يتوقع ان تشنه القوات الأوكرانية، رغم أن كييف لم تتدع أنها تتحمل مسؤوليتها عن تلك الحوادث.

وكان هجوم يشتبه أنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة قد استهدف مستودعًا للنفط في ميناء مدينة سيفاستوبول يوم السبت، وهو ما أدى إلى خروج قطاري شحن روسيين عن مسارهما، بالقرب من الحدود الأوكرانية.