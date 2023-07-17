بعد حادث "طارئ".. توقف حركة السير على جسر رئيسي في القرم

بقلم: يورونيوز

تشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا، لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصا.

أعلن الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ليل الأحد الاثنين أن حادثا لم يحدد طبيعته، وقع عند جسر مهم يربط القرم بمنطقة كراسنودار الروسية شهد حادثا ما أدى إلى توقف حركة السير عليه.

وأوضح سيرغي أكسينوف عبر تلغرام، أن "حركة السير توقفت على جسر القرم. حدث طارئ في منطقة الدعامة 145 انطلاقا من منطقة كراسنودار" من دون أن يحدد طبيعة الحادث.

وأضاف "قوات الأمن وكل الأجهزة المختصة تعمل" في المكان، طالبا من سائقي السيارات اختيار طريق آخر.

وقالت وزارة النقل الروسية عبر تلغرام، إن الطريق على الجسر "تعرض لأضرار" من دون تأكيد وجود أضرار في دعامات الجسر.

وقالت قيادة العمليات المحلية عبر تلغرام أيضا "أفادت وزارة الصحة في منطقة كراسنودار أن قاصرا أصيب" خلال الحادث على الجسر.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للانباء نقلا عن السلطات المحلية قولها، إن مركز تنسيق أقيم داخل وزارة القرم وإن محققين توجهوا إلى المكان.

ونتيجة إغلاق الجسر سجلت أزمة سير عند مدخل الجسر مع رتل من السيارات يمتد على ثلاثة كيلومترات على ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للانباء صباح الاثنين عن سلطات منطقة كراسنودار من دون أن توضح عند أي مدخل.

وعلقت رحلات القطار التي تمر عبر الجسر موقتا فضلا عن رحلات العبارات "بين القرم وكوبان" في جنوب روسيا على ما ذكرت وكالة "تاس".

وأشار مدونون ووسائل إعلام روسية، إلى أن انفجارين وقعا عند مستوى الجسر صباح الاثنين لكن تعذر على وكالة فرانس برس الحصول على تأكيد لهذه المعلومات على الفور.

وتشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا، لإرسال تعزيزات ومعدات صيانة خصوصا.

وتعتبر الجسور القليلة التي تربط القرم بجنوب أوكرانيا الذي يحتله الروس أساسية في إدارة عمليات موسكو العسكرية.

ودشن الجسر في العام 2018 وهو مقام فوق مضيق كيرتش. وتعرض للجسر لأَضرار في تشرين الأول/اكتوبر 2022 جراء انفجار قوي قالت السلطات الروسية إنه ناجم عن شاحنة مفخخة أرسلتها الاستخبارات الأوكرانية. ونفت كييف يومها أنها تقف وراء الانفجار.

وفي حزيران/يونيو تعرض جسر تشونغار الذي يربط القرم بمنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها موسكو جزئيا، لضربة أوكرانية على ما أفادت السلطات الروسية. وقال رئيس إدارة الجزء المحتل من منطقة خيرسون بعد ذلك إن الجسر "لم يعد قابلا للاستخدام" في الوقت الراهن.