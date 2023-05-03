واشنطن تعلّق مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي بعد رصد قسم منها في أسواق محلية

بقلم: يورونيوز

قالت مديرة الوكالة سامانتا باور "لقد اتّخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر".

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" (USAID) الأربعاء أنها علّقت مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي الذي دمّرته الحرب في شمال إثيوبيا بعد رصد شحنات منها في أسواق محلية.

وقالت مديرة الوكالة سامانتا باور "لقد اتّخذنا القرار الصعب بتعليق كل المساعدات الغذائية المدعومة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (المخصّصة) لمنطقة تيغراي حتى إشعار آخر".