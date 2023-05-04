حادث سير مروّع في مصر يودي بحياة 17 شخصًا

بقلم: يورونيوز

تودي حوادث المرور المميتة بحياة الآلاف كل عام في مصر، التي تتمتع بسجل ضعيف في مجال سلامة النقل.

أعلن مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة تسير ببطء على طريق سريع في جنوب غرب مصر، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل.

ووقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بمحافظة الوادي الجديد، بحسب محافظها محمد الزملوط.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إرسال 17 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات والمشارح القريبة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة المصرية وفاة 17 شخصًا وإصابة 29 آخرين في الحادث.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة التي كانت "على وشك الوقوف" على الطريق. وذكرت أن الحافلة كانت تقل 45 راكبًا متوجهة إلى العاصمة القاهرة.

وتودي حوادث المرور المميتة بحياة الآلاف كل عام في مصر، التي تتمتع بسجل ضعيف في مجال سلامة النقل.

وتحدث الاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو الطرق السيئة أو سوء تطبيق قوانين المرور.