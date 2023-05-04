شاهد: طاقم روسي يرمي مخلّفات وأدوات في الفضاء

بقلم: يورونيوز

عند انتهاء المهمة، رمى الرواد حزمة صغيرة تحتوي على غطاء لم تعد هناك حاجة إليه، بالإضافة إلى أدوات من العملية التي نفذوها.

أثارت مشاهد مصوّرة لعمل روّاد فضاء روس الجدل، بعد رميهم حقيبة صغيرة تحتوي على أدوات وبعض المواد أثناء عملهم، ما أعاد النقاش حول تلوّث الفضاء بسبب الأعمال الإنسانية.

وكان الرواد الروس ينفذون مهمة سير في الفضاء لمدة 6 ساعات، بهدف نقل تجربة غرفة معادلة للضغط من وحدة "راسفيت" إلى وحدة مختبر "نوكا" في المحطة الدولية.

وعند انتهاء المهمة، رمى الرواد حزمة صغيرة تحتوي على غطاء لم تعد هناك حاجة إليه، بالإضافة إلى أدوات من العملية التي نفذوها.

ومن المتوقع أن تطفو الحزمة التي تزن 11 رطلًا (4.98 كيلوغرامًا) قرب محطة الفضاء الدولية لفترة من الوقت في المدار على ارتفاع نحو 400 كيلومتر فوق سطح البحر قبل أن تحترق أثناء سقوطها في الغلاف الجوي للأرض.