حلاق كربلاء.. سعر القَصّة حسب ضخامة الرأس "وأنت ورأسك"

بدأت بذرة الفكرة عندما احتج أحد الزبائن "من أصحاب الرؤوس الصغيرة" كما يقول مصطفى ليورونيوز، على مساواته بزبون آخر رأسه "كبير" كان يحلق قبله.

أراد الدخول إلى كلية الهندسة، لكن الأقدار شاءت له أن يدرس القانون ويعمل بعد الدوام في محل شقيقه للحلاقة، فوظف العدالة والهندسة في عمله، ليحب ما أجبرته عليه الظروف. تسعيرة الحلاقة لدى مصطفى زيكو غير ثابتة وتختلف من شخص إلى آخر، وتعتمد على الرياضيات والهندسة.

الشاب ابن الـ25 ربيعًا، يضع مع المقص والمشط وبقية أدوات الحلاقة شريط القياس، لأخذ أبعاد رأس الزبون الذي سَيُحاسِب ويدفع بناء على حجم رأسه.

تسعيرة القَصّة في هذا المحل الواقع في مدينة كربلاء جنوبي العراق تبلغ 400 دينار لكل 1 سنتيمتر (0.31 سنتيم أمريكي)، وبطريقة حسابية (شاهد الفيديو).

اللحية أيضا يتم قياسها من قبل مصطفى الشيرازي يورونيوز

يعرف مصطفى المبلغ الذي سيتقاضاه مقابل حلاقته للرأس الذي أمامه.

بدأت بذرة الفكرة عندما اعترض أحد الزبائن "من أصحاب الرؤوس الصغيرة" كما يقول مصطفى ليورونيوز، على مساواته بزبون آخر رأسه "كبير" كان يحلق قبله، واستغرقت عملية حلاقته وقتًا أطول بكثير من وقته.

أكبر رأس

قال مصطفى في مقابلة مع يورونيوز، إن أكبر رأس قام بحلاقته حتى الآن كان بحجم 30 سنتمترا ويكلف 13 ألف دينار عراقي (حوالي 10 دولار أمريكي)، أما الأصغر فكان قياسه 20 سنتمترا.