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أوكرانيا

شاهد: أوكرانيون يشيعون جثمان جندي أمريكي قتل في المعارك الطاحنة في بخموت

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الجندي الأمريكي كريستوفر جيمس كامبل
الجندي الأمريكي كريستوفر جيمس كامبل   -  Copyright  أ ف ب
بقلم:  يورونيوز

شاهد: أوكرانيون يشيعون جثمان جندي أمريكي قتل في المعارك الطاحنة في بخموت

شارك عشرات الجنود الأوكرانيين في مراسم دفن الجندي الأمريكي كريستوفر جيمس كامبل والذي قتل خلال المعارك الطاحنة التي تدار بين الجيش الروسي والأوكراني في باخموت.

وحضرت زوجة كامبل الأوكرانية إيفانا سنينا مراسم الدفن.  وتطوع كامبل البالغ من العمر 27 عاما للقتال ضد القوات الروسية.

وتعتبر بخموت مفتاح الجيش الروسي للتقدم باتجاه سلوفيانسك وكراماتورسك، أكبر مدن منطقة دونيستك التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها إلى الأراضي الروسية مع 3 مناطق أخرى من أوكرانيا في أيلول-سبتمبر الماضي.

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