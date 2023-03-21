على وقع استمرار المعارك.. رئيس الوزراء الياباني يزور كييف

على وقع استمرار المعارك.. رئيس الوزراء الياباني يزور كييفمحادثة
يواصل الغرب دعم أوكرانيا بوجه الغزو الروسي، حيث أقر الاتحاد الأوروبي مساعدة لكييف بذخائر تصل قيمتها إلى ملياري يورو.
واستندت الخطة، التي وافق عليها الوزراء إلى اقتراح من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بإنفاق مليار يورو على قذائف من المخزونات، وإنفاق مليار يورو أخرى على الشراء المشترك.
تراجع أرباح عملاق الطاقة الروسي روسنفت على خلفية العقوبات
أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت الاثنين تسجيل انخفاض حاد في أرباحها السنوية على خلفية العقوبات الغربية على موسكو.
وكشفت الشركة عن أرباح صافية قدرها 813 مليار روبل (10,5 مليار دولار) للعام الماضي، بانخفاض 7,9% عن عام 2021.
وقالت روسنفت إن "العوامل غير النقدية أدت دورا كبيرا في تحديد ديناميات" أرباحها.
وأضافت أن مستوى الربح "يشكل أساسا متينا" لدفع أرباح حملة الأسهم.
فرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، من بينها وضع حد أقصى لسعر خامها في نهاية عام 2022.
في عام 2021، سجلت روسنفت أرباحا صافية قياسية بلغت 883 مليار روبل.
انتهاء المحادثات غير الرسمية بين بوتين وشي جينبينغ في الكرملين (وكالات روسية)
اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين محادثات غير رسمية استمرت ساعات الإثنين، وفقا لوكالات أنباء روسية.
وقالت وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء إن المحادثات بين زعيمي روسيا والصين استمرت أربع ساعات ونصف. ومن المقرر أن يلتقيا مجددا الثلاثاء لمحادثات رسمية.
مسؤول أمني أوكراني رفيع المستوى سيُحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"
أعلن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني الاثنين أن رئيسًا سابقًا لأجهزة الأمن الأوكرانية في منطقة خاركيف (شرق) سيحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، إذ يشتبه بقيامه بأعمال تخريب لصالح موسكو في بداية الغزو الروسي.
وقال المكتب في بيان على تلغرام إن رومان دودين (40 عاماً)، "قام (بأعمال) تخريب بدلاً من تنظيم" الدفاع عن المنطقة.
وجاء في البيان "بعد اطلاع الدفاع على ملفه، سيُحال إلى المحكمة". وأكد البيان أنّ الرجل أوقِف في أيلول/سبتمبر وما زال موقوفاً ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
واحتلت قوات موسكو معظم هذه المنطقة المتاخمة لروسيا، منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وحتى انسحابها منها في أيلول/سبتمبر الماضي.
ولفت البيان إلى أن دودين اعتبر أن "الهجوم الروسي سينجح وأن القوة المحتلة الروسية ستأخذ في الاعتبار أنشطته التخريبية".
وتخلى دودين عن منصبه "من دون إذن" في بداية الغزو وأمر مرؤوسيه "من دون أي أساس قانوني" بمغادرة مدينة خاركيف، بحسب ما أكد مكتب التحقيق.
واعتبر المكتب أن المسؤول السابق "شكّل عن قصد ظروفاً" تسمح للروس بالاستيلاء على أسلحة وذخيرة مخزنة في المقر الإقليمي لأجهزة الأمن الأوكرانية في خاركيف.
واشنطن تعتزم تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار (بلينكن)
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة من طراز هايمارس.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "روسيا وحدها تستطيع إنهاء حربها اليوم. إلى حين قيامها بذلك، سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".
وتأتي المساعدات التي تشمل أيضا مدرعات برادلي الخفيفة وقذائف وأسلحة مضادة للدبابات، من الأموال التي أقرها الكونغرس الأميركي.
وأضاف بلينكن "مع استمرار حرب روسيا العدوانية غير المقبولة ضد أوكرانيا والخسائر البشرية الفادحة، فإننا نضع في اعتبارنا الشجاعة اللامحدودة والتصميم الراسخ للشعب الأوكراني".
تراقب واشنطن بحذر زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا التي من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام.
بوتين يبلغ شي بانفتاح روسيا على نقاش خطة الصين بشأن السلام في أوكرانيا
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين خلال لقاء في موسكو مع نظيره الصيني شي جينبينغ، انفتاح روسيا على مناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال الاجتماع الذي تم بث بدايته على التلفزيون الروسي، "نحن منفتحون دائما على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام".
بوتين: روسيا والصين لديهما "العديد من المهام والأهداف المشتركة"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جينبينغ الاثنين أن موسكو وبكين لديهما "العديد من المهام والأهداف المشتركة".
ورحب بوتين خلال الاجتماع في الكرملين بإيلاء بكين "اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات بين روسيا والصين".
بدء اللقاء المنتظر بين بوتين ونظيره الصيني في روسيا (وكالات روسية)
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ اجتماعا "غير رسمي" في موسكو الاثنين، وهو لقاء طال انتظاره ويعزز التحالف بين بكين وموسكو ضد الغربيين.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن الرئيسان التقيا في الكرملين على انفراد، قبل الشروع في محادثات رسمية مقررة الثلاثاء.
موسكو تفتح تحقيقا جنائيا بحق قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار المذكرة بحق بوتين
أعلنت روسيا الإثنين فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية "جرائم حرب" في اوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) الى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال" مضيفة "لقد تم فتح تحقيق جنائي".
لندن تحض الرئيس الصيني على الضغط على بوتين لوقف الحرب و"الفظاعات" في أوكرانيا
عبرت بريطانيا الاثنين عن "أملها" في ان يحض الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب و"الفظاعات" في أوكرانيا خلال زيارته الى موسكو.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد وصول شي جينبينغ الى موسكو "نأمل في ان يستغل الرئيس شي هذه الفرصة لحض الرئيس بوتين على وقف قصف المدن والمستشفيات والمدارس في أوكرانيا وأن يضع حدا للفظاعات التي نشهدها يوميا".
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة بقيمة ملياري يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر
وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة فرانس برس.
وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.