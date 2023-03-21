على وقع استمرار المعارك.. رئيس الوزراء الياباني يزور كييف

17:46

مسؤول أمني أوكراني رفيع المستوى سيُحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"



أعلن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني الاثنين أن رئيسًا سابقًا لأجهزة الأمن الأوكرانية في منطقة خاركيف (شرق) سيحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، إذ يشتبه بقيامه بأعمال تخريب لصالح موسكو في بداية الغزو الروسي.

وقال المكتب في بيان على تلغرام إن رومان دودين (40 عاماً)، "قام (بأعمال) تخريب بدلاً من تنظيم" الدفاع عن المنطقة.

وجاء في البيان "بعد اطلاع الدفاع على ملفه، سيُحال إلى المحكمة". وأكد البيان أنّ الرجل أوقِف في أيلول/سبتمبر وما زال موقوفاً ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

واحتلت قوات موسكو معظم هذه المنطقة المتاخمة لروسيا، منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وحتى انسحابها منها في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولفت البيان إلى أن دودين اعتبر أن "الهجوم الروسي سينجح وأن القوة المحتلة الروسية ستأخذ في الاعتبار أنشطته التخريبية".

وتخلى دودين عن منصبه "من دون إذن" في بداية الغزو وأمر مرؤوسيه "من دون أي أساس قانوني" بمغادرة مدينة خاركيف، بحسب ما أكد مكتب التحقيق.

واعتبر المكتب أن المسؤول السابق "شكّل عن قصد ظروفاً" تسمح للروس بالاستيلاء على أسلحة وذخيرة مخزنة في المقر الإقليمي لأجهزة الأمن الأوكرانية في خاركيف.