أكثر من مئة قتيل في فيضانات بشرق الكونغو الديمقراطية (سلطات محلية)

بقلم: يورونيوز

غرقت قرى في منطقة كاليهي، غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب بحيرات الى حد كبير، وفق ما أورد أرشيميد كارهيبوا مساعد حاكم المنطقة.

قضى أكثر من مئة شخص في فيضانات تسببت بها مساء الخميس أمطار غزيرة في إقليم جنوب كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمحاذي للحدود مع رواندا، حيث أسفرت أمطار غزيرة عن أكثر من 130 قتيلا هذا الأسبوع، وفق ما أفادت مصادر محلية الجمعة.

وقال مسؤول محلي لفرانس برس، إن "الحصيلة غير النهائية بلغت مئة قتيل"، فيما تحدث نائب لإذاعة محلية عن نحو 150 قتيلا وعدد كبير من المفقودين.

وغرقت قرى في منطقة كاليهي، غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب بحيرات الى حد كبير، وفق ما أورد أرشيميد كارهيبوا مساعد حاكم المنطقة.

والقرى الأكثر تضررا هي شابوندو وبوشونغو ونياموكوبي حيث تواصلت عصر الجمعة عمليات البحث عن مفقودين.

وأشار النائب عن كاليهي فيتال موهيني لإذاعة محلية الى "أضرار مدمرة، بشرية ومادية"، قبل أن يعلن أن الحصيلة غير النهائية هي 72 قتيلا في شابوندو و31 في بوشونغو و45 في نياموكوبي.

وبعد الظهر، أفاد أحد عناصر فرق الإسعاف فرانس برس رافضا كشف هويته أنه تم العثور على 68 جثة، مضيفا أن "عمليات البحث بين الأنقاض مستمرة".