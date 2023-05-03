إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية في مياه الخليج خلال أسبوع

بقلم: يورونيوز

كانت السفينة انطلقت من دبي وتعبر الخليج العربي باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما "هاجمتها عشرات زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وسط المضيق"، وفق بيان البحرية الأميركية.

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أنّ الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط، ترفع علم بنما في مضيق هرمز، وهذه هي ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقلّ من أسبوع.

وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين في بيان، إنّه "في 3 أيار/مايو نحو الساعة 6,20 صباحًا بالتوقيت المحلّي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط (نيوفي) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".

ونشرت البحرية الأمريكية صورا للعديد من زوارق الحرس الثوري الإيراني وهي تحيط بالناقلة، ما أجبر طاقمها على تغيير مسارها كي تتجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية على ساحل بندر عباس، بحسب البحرية الأمريكية.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي إن "تصرفات إيران تتعارض والقانون الدولي، وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين". من جانبها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، التي يعتقد أنها قريبة من الحرس الثوري، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة لاعتقاده أنها ارتكبت انتهاكا، دون ذكر للمصدر.

وكانت السفينة انطلقت من دبي وتعبر الخليج العربي باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما "هاجمتها عشرات زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وسط المضيق"، وفق بيان البحرية الأميركية.

وقبل ستة أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، بعدما اصطدمت بسفينة إيرانية، بحسب طهران.

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.