شاهد: وصول أكثر من 600 مهاجر إلى لامبيدوزا الإيطالية في غضون 24 ساعة

بقلم: يورونيوز

رغم المحاولات الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ بمركز الاستقبال في لامبيدوزا، فقد تجاوزت السعة حاليًا ثلاثة أضعاف، وتشير التقارير إلى أنه تتم دراسة حوالي 900 طلب لجوء.

ساهم اعتدال الطقس ودفء الأحوال الجوية في زيادة عدد محاولات عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة. وليلة الجمعة تمكن مسعفون من تقديم العون إلى ثمانية قوارب متهالكة قبالة سواحل لامبيدوزا كانت تحمل 380 مهاجرا، كما وصلت سبعة قوارب أخرى خلال النهار إلى لامبيدوزا مع إجمالي 247 مهاجرا.

على الرغم من المحاولات الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ بمركز الاستقبال في لامبيدوزا، فقد تجاوزت السعة حاليًا ثلاثة أضعاف، وتشير التقارير إلى أنه تتم دراسة حوالي 900 طلب لجوء.

وكان أول من نزل في لامبيدوزا صباح الجمعة 37 مهاجرا نجوا من حادث غرق السفينة التي كانت تقلهم، وهو الحادث الذي لقت فيه سيدة من غينيا مصرعها غرقا. وفي الوقت نفسه وفي ميناء لا سبيتسيا بشمال إيطاليا، تم إنزال 336 مهاجراً آخرين بعد أن أنقذتهم سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وتشهد إيطاليا تدفّقا للمهاجرين حيث تقول وزارة الداخلية الإيطالية إنّ أكثر من 36 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل حوالى تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.