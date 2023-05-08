أولاس يتنحى عن رئاسة ليون بعد قرابة 26 عاماً و7 ألقاب للدوري الفرنسي

بقلم: يورونيوز

كان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987 عندما كان قابعاً في مصاف أندية الدرجة الثانية لمدة أربع سنوات.

تنحّى جان ميشال أولاس الرئيس الرمز لنادي ليون الفرنسي الإثنين عن منصبه، لصالح المالك الجديد رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور الذي سيستلم منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقال ليون في بيان "خلال اجتماعه في 5 أيار/مايو، قام مجلس إدارة نادي ليون بتعيين جون تكستور رئيسا لمجلس الإدارة وذلك على إثر تنحي جان ميشال أولاس عن منصبه كرئيس ومدير عام لنادي ليون".

وأضاف البيان "عُيّن تكستور أيضا في منصب المدير العام اعتباراً من الخامس من أيار/مايو ولفترة موقتة، قبل القيام باختيار شخص لشغل هذا المنصب".

Communiqué de presse : John Textor devient Président-Directeur général. Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur.



OL Groupe remercie très sincèrement Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnaishttps://t.co/nT8k5zve1j — Olympique Lyonnais (@OL) May 8, 2023

وكانت المجموعة التي يملكها تكستور اشترت ليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، علما بأنها تملك أسهما يضا في ناديي كريستال بالاس الإنجليزي وبوتافوغو البرازيلي.

وكان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987 عندما كان قابعاً في مصاف أندية الدرجة الثانية لمدة أربع سنوات.

نجح أولاس بفضل إدارته المحنكة في قيادة ليون إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي 7 مرات توليا بين عامي 2000 و2008 وتوج بطلا لكأس الرابطة المحلية عام 2001 وكأس فرنسا مرتين عامي 2008 و2012.

كما أطلق فريقا للسيدات يعتبر من الأقوى على الصعيد الأوروبي.