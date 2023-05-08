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فرنسا

أولاس يتنحى عن رئاسة ليون بعد قرابة 26 عاماً و7 ألقاب للدوري الفرنسي

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جان ميشال أولاس الرئيس السابق لنادي ليون الفرنسي إلى جانب المالك الجديد رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور
جان ميشال أولاس الرئيس السابق لنادي ليون الفرنسي إلى جانب المالك الجديد رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور   -  Copyright  OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP
بقلم:  يورونيوز

كان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987 عندما كان قابعاً في مصاف أندية الدرجة الثانية لمدة أربع سنوات.

تنحّى جان ميشال أولاس الرئيس الرمز لنادي ليون الفرنسي الإثنين عن منصبه، لصالح المالك الجديد رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور الذي سيستلم منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقال ليون في بيان "خلال اجتماعه في 5 أيار/مايو، قام مجلس إدارة نادي ليون بتعيين جون تكستور رئيسا لمجلس الإدارة وذلك على إثر تنحي جان ميشال أولاس عن منصبه كرئيس ومدير عام لنادي ليون".

وأضاف البيان "عُيّن تكستور أيضا في منصب المدير العام اعتباراً من الخامس من أيار/مايو ولفترة موقتة، قبل القيام باختيار شخص لشغل هذا المنصب".

وكانت المجموعة التي يملكها تكستور اشترت ليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، علما بأنها تملك أسهما يضا في ناديي كريستال بالاس الإنجليزي وبوتافوغو البرازيلي.

وكان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987 عندما كان قابعاً في مصاف أندية الدرجة الثانية لمدة أربع سنوات.

نجح أولاس بفضل إدارته المحنكة في قيادة ليون إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي 7 مرات توليا بين عامي 2000 و2008 وتوج بطلا لكأس الرابطة المحلية عام 2001 وكأس فرنسا مرتين عامي 2008 و2012.

كما أطلق فريقا للسيدات يعتبر من الأقوى على الصعيد الأوروبي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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