قضية بنزيما والمنتخب الفرنسي تعود للواجهة.. ديشان يوضح الأسباب واللاعب يسخر

تطرّق مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان للمرة الأولى إلى الانسحاب المفاجئ بسبب الإصابة لمهاجمه المخضرم كريم بنزيما عشية انطلاق مونديال قطر 2022، معتبراً أن أفضل لاعب في العالم أبلغه عدم قدرته على المشاركة، في رواية سخر منها هداف ريال مدريد الإسباني.

وانسحب حامل الكرة الذهبية قبل ثلاثة أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكراً فندق المنتخب في الدوحة.

لكنه استعاد التمارين مع فريقه الإسباني في 10 كانون الأول/ ديسمبر، قبل أربعة أيام من خوض فرنسا نصف النهائي ضد المغرب.

"كان الأمر قراره"

قال ديشان لصحيفة "لو باريزيان" السبت: "قال لي كريم انه ليس جاهزاً".

وأضاف: "عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة مستشفى سبيتار لإجراء صورة بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضاً".

وتابع قائلاً: "عاد بنزيما إلى الفندق منتصف الليل، فانضممت إليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لإعطائي نتيجة الصورة، وكان كريم مدمّراً لأن كأس العالم عنت له كثيراً".

وأردف بالقول: "بقينا سوياً نحو 20 دقيقة. قلت له عندما تركته، كريم، ليس هناك حالة طارئة، يمكن تنظيم عودتك مع مدير الفريق. وعندما استيقظت علمت أنه رحل. وبالتالي كان الأمر قراره".

سخرية بنزيما

من جهته، استقبل بنزيما (35 عاماً) تصريحات ديشان بسخرية. ففي حسابه على موقع إنستغرام، نشر رأس الحربة الذي اعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر، لقطة لحديث ديشان علّق عليها قائلاً: "يا لها من جرأة"، مضيفاً إليها رمزاً لمهرّج.

كما نشر كريم فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يقول: "كاذب، أنت كاذب"، وكتب بنزيما فوقها: "ديدييه المقدّس ليلة سعيدة".

وهذه حلقة جديدة في العلاقة الملتهبة بين ديشان وبنزيما في المنتخب الفرنسي.

وبنزيما الذي أحرز مع فرنسا فقط لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، أُبعد عن الزرق بين 2015 و2021 لضلوعه في فضيحة ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي كلّفه عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو.

ولم يتم اختياره في كأس أوروبا 2016، فردّ في صحيفة ماركا الإسبانية قائلاً: "رضخ ديشان للضغط من جهات عنصرية في فرنسا".