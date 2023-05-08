شاهد: أضرار في كييف بعد هجوم روسي كبير بمسيرات من صنع إيراني

بقلم: يورونيوز

الهجوم الروسي الليلي يعد الأحدث على كييف، سبب حطام إحدى طائراته أضراراً مادية، ولكن الجيش الأوكراني قال إنه أسقط 35 مسيرة فوق العاصمة.

قامت روسيا بشن هجوم ليلي الإثنين، على كييف بطائرات مسيرة إيرانية الصنع موقعة خمسة جرحى ومخلفة أضرارًا مادية جسيمة.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية إن جميع الطائرات الروسية البالغ عددها 35 طائرة تم إسقاطها. كما قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن خمسة مدنيين على الأقل قد أصيبوا نتيجة سقوط حطام الطائرات التي سببت أيضًا أضرار بالمباني.

الهجوم الروسي الليلي يعد الأحدث على كييف، سبب حطام إحدى طائراته أضرارا في مبنى سكني من طابقين بمنطقة سفياتوشينسكي الغربية بالمدينة. بينما وقع حطام طائرة آخرى على سيارة كانت متوقفة في مكان قريب.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي زار إحدى الشقق المتضررة إن الهجوم هو الأكبر منذ بداية الغزو الروسي. كما أكد على أن الأنظمة المضادة للصواريخ في العاصمة الأوكرانية استطاعت إسقاط جميع الطائرات المسيرة.

وقالت ناتاليا هافريليوك، وهي من سكان المنطقة، "متى سينتهي كل هذا؟ السيء في الموضوع هو أننا تعلمنا التعايش مع هذا الوضع. استيقضنا صباحًا وأخذنا الأطفال إلى المدرسة، هذا مخيف."

كما قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية في حديث للتلفزيون المحلي صباح اليوم الإثنين، إن القوات الروسية استهدفت منطقة أوديسا الواقعة في جنوب أوكرانيا ليلا بما يصل إلى ثمانية صواريخ كروز.