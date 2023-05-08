إيران تعدم شخصين بتهمة إهانة النبي محمد والمقدسات الإسلامية

بقلم: يورونيوز

حكم الإعدام شنقا نفّذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى.

نفذت السلطات الإيرانية الإثنين حكم الإعدام الصادر بحقّ شخصين لإدانتهما بتدنيس القرآن وإهانة النبي محمد، وفق ما أفادت السلطة القضائية.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء أنّ حكم الإعدام شنقا نفّذ صباحا بحق صدر الله فاضلي زارع ويوسف مهرداد لإدانتهما "بإهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".

وأشار الموقع إلى أن أحد المدانَين اعترف في آذار/مارس بنشر مضامين مسيئة للمقدسات عبر مواقع التواصل.

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

وأفادت منظمتان حقوقيتان في نيسان/أبريل أن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 زاد بنسبة 75 بالمئة عن العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015.