مقتل ثلاثة أشخاص في تحطّم طائرة عسكرية فوق منزل في الهند

بقلم: يورونيوز

وأكدت القوات الجوية الهندية سقوط المقاتلة بعد وقت قصير من الإقلاع خلال التدريبات الروتينية.

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم الاثنين في غرب الهند عند تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ -21 فوق منزلهم، على ما ذكرت الشرطة الهندية.

وقال المسؤول في الشرطة سودهير تشودري لوكالة فرانس برس عقب وقوع الحادث في ولاية راجاستان (غرب) "تم إنقاذ الطيار من دون أن يصاب بأذى".

وكانت حصيلة أولية أفادت عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأكدت القوات الجوية الهندية سقوط المقاتلة بعد وقت قصير من الإقلاع خلال التدريبات الروتينية.

وأوضحت في بيان أنّ الطيار "واجه حالة طارئة على متن الطائرة، قبل محاولة استعادة السيطرة عليها وفقاً للإجراءات المعمول بها".

وأضافت أنّه "عندما لم يتمكّن من القيام بذلك، قذف بنفسه... وأصيب بإصابات طفيفة".

دخلت طائرات ميغ-21 السوفييتية الصنع الخدمة في الهند في الستينيات وشكلت العمود الفقري للقوات الجوية لعقود، لكن الحوادث الكثيرة التي تعرضت لها أكسبتها لقب "توابيت الطيران".