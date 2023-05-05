الجيش الهندي يعلن مقتل خمسة من جنوده بانفجار عبوة في كشمير

بقلم: يورونيوز

منذ 1999 تقاتل مجموعات متمردة 500 ألف جندي ينتشرون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند، للمطالبة باستقلال منطقتها أو بضمّها إلى باكستان.

أعلن الجيش الهندي الجمعة مقتل خمسة جنود في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند من كشمير، في انفجار عبوة نسبها إلى متمردين في المنطقة المتنازع عليها.

ويجري الجيش الهندي عمليات تفتيش في منطقة راجوري القريبة من الحدود مع باكستان منذ الشهر الماضي بحثاً عن متمرّدين يتّهمهم بالوقوف وراء هجوم على شاحنة عسكرية أدّى إلى مقتل خمسة جنود.

وقال الجيش في بيان، إنّ فريق بحث "توصّل إلى مجموعة من الإرهابيين المتحصّنين في كهف" في منطقة "حرجية كثيفة تضم مرتفعات صخرية ومنحدرات عميقة".

وأضاف أنّه على الإثر فجّر المتمرّدون عبوة ناسفة ما أدّى إلى مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين قضى منهم ثلاثة في وقت لاحق متأثرين بإصابتهم.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه الوقائع بشكل مستقل.

ويتفاقم الغضب إزاء الحكم الهندي في كشمير منذ 2019 عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي للمنطقة.

ومنذ 1999 تقاتل مجموعات متمردة 500 ألف جندي ينتشرون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند، للمطالبة باستقلال منطقتها أو بضمّها إلى باكستان.

وأدّى هذا التمرّد إلى مقتل عشرات الآلاف من مدنيين وجنود وعسكريين.