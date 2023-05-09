بوتين يقول في يوم النصر إن الغرب يريد تفتيت روسيا وغوتيريش يعترف بأن السلام بعيد المنال حالياً

بقلم: يورونيوز

بعد أكثر من عام على بدء الحرب وبعد سلسلة انتكاسات مريرة، يحاول بوتين تصوير النزاع على أنه من تدبير الغرب.وقال في الساحة الحمراء في موسكو أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية وقادة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق "إن الحضارة من جديد عند منعطف".

بمناسبة الذكرى الـ78 على هزيمة النازية، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء بالنصر في الحرب على أوكرانيا التي اتهم الدول الغربية بتدبيرها لتدمير روسيا، مقارناً الوضع الحالي بالحرب العالمية الثانية.

لكن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تشارك مجموعته منذ شهور في معركة باخموت، ندد على تلغرام بعجز السلطات الروسية، واتهم قادة الجيش الروسي بالسعي إلى تضليل بوتين.

توازياً مع ذلك، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى كييف الثلاثاء للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية.

وقالت فون دير لايين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف "أرحّب كثيرا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من أيار/مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".

أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا: