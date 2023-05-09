بوتين يقول في يوم النصر إن الغرب يريد تفتيت روسيا وغوتيريش يعترف بأن السلام بعيد المنال حالياً

بعد أكثر من عام على بدء الحرب وبعد سلسلة انتكاسات مريرة، يحاول بوتين تصوير النزاع على أنه من تدبير الغرب.وقال في الساحة الحمراء في موسكو أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية وقادة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق "إن الحضارة من جديد عند منعطف".
بمناسبة الذكرى الـ78 على هزيمة النازية، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء بالنصر في الحرب على أوكرانيا التي اتهم الدول الغربية بتدبيرها لتدمير روسيا، مقارناً الوضع الحالي بالحرب العالمية الثانية.
لكن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تشارك مجموعته منذ شهور في معركة باخموت، ندد على تلغرام بعجز السلطات الروسية، واتهم قادة الجيش الروسي بالسعي إلى تضليل بوتين.
توازياً مع ذلك، وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى كييف الثلاثاء للمشاركة في إحياء "يوم أوروبا"، فيما قامت أوكرانيا بخطوة رمزية تخلّت فيها عن الاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو وفقاً للتقاليد السوفياتية والروسية.
وقالت فون دير لايين لصحافيين على متن القطار الذي استقلته إلى كييف "أرحّب كثيرا بقرار الرئيس زيلينسكي جعل التاسع من أيار/مايو يوم أوروبا. أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية".
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
فرنسا تصوّت لصالح تصنيف مجموعة فاغنر على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي
صوتت الجمعية الفرنسية هذا الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون تقدم به الحزب الحاكم لصالح تصنيف منظمة فاغنر الروسية على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
وتقدم بالمشروع النائب بنجامين حداد وصوّت لصالحه 331 نائباً ولكن المشروع ليس ملزماً بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ويدعو نص القانون الحكومة الفرنسية إلى التحرك دبلوماسياً من أجل تصنيف فاغنر منظمة إرهابية على المستوى الأوروبي، ما سيسمح بفرض عقوبات أشدّ على أعضاء المجموعة التي ذاع صيتها في أوكرانيا وإفريقيا.
واستند النص إلى جرائم ارتكتبها المجموعة ضدّ المدنيين في أوكرانيا، بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب.
وقال حداد يجب أن يتيح هذا القرار "إرسال رسالة سياسية ورمزية، إشارة تنديد بفاغنر وأنشطته (...) مثل الإرهاب".
الخارجية البريطانية تقول إن هجوم أوكرانيا المضاد قد لا يكون حاسماً وتدعو إلى "الواقعية"
أبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي حذراً الثلاثاء، قائلاً إن الهجوم الأوكراني المعلن لدفع القوات الروسية إلى الانكفاء داخل الأراضي المحتلة قد لا يكون "حاسماً".
أثناء زيارته لواشنطن، طالب الوزير البريطاني مرة أخرى بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية، لكنه حذر من أي توقعات غير واقعية حيال الهجوم المعلن.
وصرح لمركز الأبحاث Atlantic Council بأن الأوكرانيين "أثبتوا فاعلية كبرى في الدفاع عن بلادهم، لكن يجب الاعتراف بأنه قد لا يكون هناك اختراق بسيط وسريع وحاسم".
وأضاف "علينا أن نكون واقعيين. هذا هو العالم الحقيقي وليس فيلما هوليوودياً"، موضحاً أنه يتوقع "تصعيداً لفظياً" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتستعد كييف منذ اشهر لشن هجوم "في الربيع" واسع النطاق ضد القوات الروسية في الأراضي المحتلة في شرق وجنوب البلاد، وللقيام بذلك طلبت مزيداً من المساعدات العسكرية من الغربيين.
بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وسبق أن صدت القوات الأوكرانية محاولة للسيطرة على كييف وتمكنت من استعادة مناطق أخرى.
النواب الأوروبيون يسرّعون آلية حصول كييف على ذخيرة
صوّت النواب الأوروبيون الثلاثاء على تسريع النظر في قانون يعزز إنتاج الذخيرة في أوروبا لتصل قيمتها إلى 500 مليون يورو (550 مليون دولار)، في ظلّ الجهود لإمداد أوكرانيا.
وقال أعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولون في المفوضية الأوروبية إنّ هذا القرار سيسمح بأن يصبح التشريع الجديد - المسمّى قانون دعم إنتاج الذخيرة - ساريا بحلول نهاية العام.
ويأتي اقتراح الإنفاق، الذي قدّمته المفوضية في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، ليُضاف إلى تدفّق الشحنات العسكرية.
ولكن نقل مثل هذه الكميات الكبيرة من الذخائر إلى أوكرانيا أدى إلى استنفاد المخزونات في ترسانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما خلق الحاجة إلى قانون جديد لإنتاج الذخيرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، إنّ قانون دعم إنتاج الذخيرة "سيساعد الدول الأعضاء على تسريع الإنتاج... وسيسرّع تسليم الذخيرة من أجل تلبية حاجات أوكرانيا وحاجات الدول الأعضاء".
ويدعو مشروع القانون إلى الاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي ومن آلية أخرى اقترحت المفوضية إنشاءها بموجب اقتراح في تموز/يوليو 2022 تسمّى "تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك".
وسيُطلب من الدول الأعضاء أيضاً المشاركة في تمويل خطوط إنتاج الذخيرة الجديدة التي تصنع قذائف هاوتزر والصواريخ، وتكثيف إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.
ودعت أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، أي حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تنتمي إليه فون دير لايين، إلى أن يتخطّى الإجراء التشريعي اللجنة البرلمانية المعتادة لتسريع اعتماده "بشكل عاجل".
بوتين يؤكد أن العالم عند "نقطة تحوّل" ويتحدّث عن "حرب" ضد روسيا
بث التلفزيون الرسمي مشاهد لبوتين إلى جوار المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء حيث تجمع آلاف من الجنود الروس مرتدين الزي الرسمي للاحتفال في مسيرة بصحبة فرقة عسكرية.
استعراض عسكري ضعيف أو خيار رمزي؟ روسيا تعرض دبابتها الأسطورية وحيدة في يوم النصر
في ذكرى اتصارها على النازية، قدمت روسيا اليوم استعراضاً عسكرياً متقشفاً غابت عنه الكثير من الأسلحة والدبابات المتقدمة ولم يتخلله استعراض جوي أيضاً. فما السبب الفعلي وراء ذلك؟
الهدنة بين بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية انتهت.. وتصريحات نارية جديدة لزعيم فاغنرلم تدم الهدنة بين زعيم فاغنر الذي تخوض قواته معركة دامية في باخموت، ووزارة الدفاع الروسية، أكثر من 36 ساعة. فبعدما أعلن بريغوجين أمس الإثنين بدء تلقي قواته بدأت الذخائر، عاد اليوم الثلاثاء ليتهم وزارة الدفاع الروسية بالتقصير والفشل.
الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل تعزيز الدفاع الجوي للقوات الأوكرانية.
تعكس هذه المساعدة الجديدة "تصميم الولايات المتحدة على مواصلة دعم أوكرانيا من خلال تزويدها بموارد مهمة على المدى القصير مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر" مع تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها "على المدى الطويل"، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية.
بكين تحذر بروكسل من فرض عقوبات على شركاتها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية
حذّر وزير الخارجية الصيني الثلاثاء من أن الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا.
وقال تشين غانغ من برلين خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إن "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون. يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي" بعقوبات أوروبية محتملة.
شاهد: الحرب الأوكرانية الموضوع المهيمن في جوائز بوليتزر للصحافة الأمريكية
هيمنت تغطية الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب المستمرة هناك على جوائز بوليتزر للصحافة الأمريكية لعام 2023 التي جرى الإعلان عنها في نيويورك الاثنين.
زيلينسكي: "حان الوقت" لاتخاذ قرار ببدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد 15 شهرا من بدء الغزو الروسي.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".