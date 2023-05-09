أرامكو تعلن أرباحا قدرها 31 مليار دولار في الربع الأول بانخفاض 19% عن العام الماضي

بقلم: يورونيوز

وأرجعت "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية الثلاثاء أنها حققت صافي ربح 31,87 مليار دولار في الربع الأول من 2023 مقارنة ب 39,5 مليار دولار في نفس الفترة من 2022 بتراجع قدره 19,25 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط.

وأعلنت الشركة السعودية العملاقة أن صافي أرباحها بلغ 119,54 مليار ريال (31,87 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة مع 148,03 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت "هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام".

ورغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو في الربع الأول أكثر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها الشركات الخمس الكبرى في قطاع النفط مجتمعة (بي بي وشل البريطانيتان وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية) خلال نفس الفترة والبالغة 40,5 مليار دولار.

من جهته، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر بحسب بيان الشركة: "نمضي قدما في توسيع قدراتنا، وتظل توقعاتنا على المدى الطويل بدون تغيير. ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور".

وتابع "تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق".

وتعد أرامكو درة تاج اقتصاد المملكة، والمصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030" خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسمحت أول أرباح قياسية مسجلة والبالغة 161,07 مليار دولار العام الماضي للمملكة الخليجية بتحقيق أول فائض في موازنتها السنوية في حوالى عقد.