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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الحرب الأوكرانية الموضوع المهيمن في جوائز بوليتزر للصحافة الأمريكية

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كارولين كيتشنر في غرفة الأخبار لصحيفة واشنطن بوست، 8 مايو2023 في واشنطن، الولايات المتحدة.
كارولين كيتشنر في غرفة الأخبار لصحيفة واشنطن بوست، 8 مايو2023 في واشنطن، الولايات المتحدة.   -  Copyright  Jahi Chikwendiu/The Washington Post
بقلم:  يورونيوز

هيمنت تغطية الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب المستمرة هناك على جوائز بوليتزر للصحافة الأمريكية لعام 2023 التي جرى الإعلان عنها في نيويورك الاثنين.

هيمنت تغطية الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب المستمرة هناك على جوائز بوليتزر للصحافة الأمريكية لعام 2023 التي جرى الإعلان عنها في نيويورك الاثنين.

وفازت صحيفة "نيويورك تايمز" عن فئة التغطية الدولية بتغطيتها "الثابتة" للنزاع، بما في ذلك تحقيق استغرق ثمانية أشهر حول القتلى الأوكرانيين في بلدة بوتشا، وفق ما أعلن مجلس جائزة بوليتزر.

وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على جائزة الخدمة العامة التي تُعد الأبرز عن التقرير "الشجاع" حول حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية قبل عام.

كما فازت الوكالة بجائزة التصوير الإخباري العاجل عن "الصور المميزة والعاجلة" خلال الأسابيع الأولى للغزو الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.

وفازت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بجائزة تغطية الأخبار العاجلة لكشفها محادثة مسجلة سرا بين أعضاء مجلس المدينة تضمنت تعليقات عنصرية.

وفاز صحافيو "وول ستريت جورنال" بجائزة التقارير الاستقصائية عن تقرير حول تضارب المصالح المالية لمسؤولين فدراليين في 50 وكالة حكومية أمريكية.

وحصل موقع "آيه أل دوت كوم" الإخباري في ولاية ألاباما الجنوبية على جائزتين إحداهما جائزة التقارير المحلية عن تقرير فضح استغلال الشرطة المحلية السكان لتضخيم إيراداتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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