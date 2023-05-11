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الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: على أرمينيا وأذربيجان التوصل إلى "حل سلمي" بعد المواجهات

الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
الحدود بين أرمينيا وأذربيجان   -  Copyright  TOFIK BABAYEV/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

قال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: "نعتقد أنه ما يزال هناك طريق للمضي قدمًا. نؤمن بوجود حل سلمي".

حضّت الولايات المتحدة التي استضافت مؤخرًا محادثات بين أذربيجان وأرمينيا الخميس البلدين على الاستفادة من أي مبادرات سلام بعد مواجهات جديدة بين الطرفين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين: "نعتقد بأن هذا النوع من العنف يقوّض التقدّم الذي حققته أرمينيا وأذربيجان باتّجاه سلام دائم ويحفظ كرامة" الطرفين.

ودعا زعيمي البلدين اللذين سيلتقيان الأحد في بروكسل لعقد محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي إلى "الاتفاق على إبعاد قواتهما عن الحدود"، بموجب مقترح قدّمه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال المفاوضات التي استضافتها واشنطن في وقت سابق هذا الشهر.

وقال باتيل: "نعتقد أنه ما يزال هناك طريق للمضي قدمًا. نؤمن بوجود حل سلمي".

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