مقتل جندي أذربيجاني في مواجهات حدودية مع أرمينيا بحسب باكو

بقلم: يورونيوز

قالت الوزارة في بيان إن "جنديا في الجيش الأذربيجاني قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية". من جهتها أشارت يريفان الى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات.

حض الكرملين الخميس أرمينيا وأذربيجان على تهدئة التوتر على حدودهما المضطربة في أعقاب تبادل لإطلاق النار أوقع قتيلا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نتوقع نهجا منضبطا من الطرفين ونحضهما على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوتر. سنواصل اتصالاتنا مع باكو ويريفان".

وسابقاً اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقتل جندي وذلك قبل أيام من محادثات مرتقبة بين باكو ويريفان في بروكسل.

وقالت الوزارة في بيان إن "جنديا في الجيش الأذربيجاني قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية". من جهتها أشارت يريفان الى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد قالت قبل ذلك في بيان إن "القوات الأذربيجانية تطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على المواقع الأرمنية في منطقة سوتك" بشرق أرمينيا.

وأضافت أن ثلاثة جنود أرمينيين أصيبوا في إطلاق النار، مؤكدة أن القوات الأرمينية تتخذ "الإجراءات الدفاعية المناسبة".

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا بإطلاق النار من "أسلحة من العيار الثقيل" على المواقع الأذربيجانية على الحدود، معتبرة أنه "استفزاز".

وقالت الوزارة في بيان "على الرغم من التحذيرات بشأن ضرورة وضع حد للاستفزازات (...) ، انتهك الجانب الأرميني مرة أخرى نظام وقف إطلاق النار".

وأضافت أن جنديا أذربيجانيا أصيب في إطلاق نار ارميني مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن "إطلاق قذائف الهاون" استمر صباح الخميس.

يأتي ذلك بينما تجري محاولات لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين وإعادة إطلاق مفاوضات السلام.

وفي هذا الإطار يفترض أن يلتقي رئيسا أرمينيا نيكول باشينيان وأذربيجان إلهام علييف الأحد في بروكسل، حسب الاتحاد الأوروبي الذي سيرعى الاجتماع، بعد مناقشات مكثفة استمرت أربعة أيام في بداية أيار/مايو في واشنطن بين وفدين من البلدين.