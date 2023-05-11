شاهد: معرض للسيارات الكهربائية في العاصمة اللبنانية بيروت

بقلم: يورونيوز

كشفت دراسة أجراها باحثون في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2018 أن حركة المرور في لبنان تساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات تلوث الهواء في البلاد.

انطلق معرض الشرق الأوسط الثاني للسيارات الكهربائية في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يوفر فرصة لعشاق السيارات لاستكشاف أحدث إصدارات هذا النوع من السيارات من شركات عالمية رائدة.

وتقدم شركات تصنيع السيارات من جميع أنحاء العالم أحدث منتجاتها في المعرض، الذي بدأ أمس الأربعاء ومن المقرر أن ينتهي في 14 أيار/ مايو.

وقال رالف رحمة، ممثل شركة مازدا في لبنان: "كلما تمكنا من تقليل التلوث في البلاد، كلما كان ذلك أفضل".

وأضاف رحمة: "في رأيي الشخصي، لا يزال من السابق لأوانه الانتقال بالكامل إلى المركبات الكهربائية، وهذا هو السبب في أننا نروج للسيارات الهجينة".

وكانت BMW وMercedes-Benz وAudi من بين الشركات المصنعة التي عرضت أحدث سياراتها الكهربائية في المعرض في بيروت.

وبدأ لبنان، الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، باتخاذ خطوات لتقليل الانبعاثات من الغازات الدفيئة، حيث ألغت الحكومة جميع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية بهدف تشجيع الاستيراد.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2018 أن حركة المرور في لبنان تساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات تلوث الهواء في البلاد.