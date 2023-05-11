حدث في العراق.. أراد صبيا فرزقه الله بمولود أنثى فخنقها حتى الموت

بقلم: يورونيوز

حادثة مؤلمة هزت الشارع العراقي خلال الساعات الماضية، وأثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب مدونين على السلطات إنزال أشد العقوبات بالأب ليكون عبرة لغيره.

أراد صبيا فرزقه الله بمولودة أنثى .. هذا السبب وحده كان كافيا ليدفع رجلا عراقيا إلى خنق طفلته ابنة الشهرين حتى الموت في حي الرفاعي في الموصل، بمحافظة نينوى.

الحادثة المؤلمة التي هزت الشارع العراقي أمس الأربعاء، وأثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب مدونين على السلطات إنزال أشد العقوبات بالأب ليكون عبرة لغيره.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال الجاني إنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات.

وكتب علاء نوري: "إذا الموؤدة سئلت، بأي ذنب قتلت.. في حادث مؤلم وغريب ينم عن عودة الجاهلية الأولى.. أب يقدم على قتل ابنته البالغة شهرين فقط، في الموصل بسبب أن خلفته بنات فقط".

بدورها نقلت صفحة "حقوق النساء العراقيات"الخبر وكتبت: "أب يقتل طفلته ذات الشهرين خنقاً بحجة ان خلفته بنات فقط ! الحادثة وقعت في حي الرفاعي بالجانب الايمن من الموصل ! وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت".

وذكرت مصادر محلية، أن القوات الأمنية اعتقلت الأب القاتل وفتحت تحقيقاً في الحادث.