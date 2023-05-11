لمكافحة التدخين.. البرتغال تتحضر لإصدار قانون جديد في البرلمان

بقلم: يورونيوز

لن يتمكن المواطنون من شراء الدخان من آلات البيع في أماكن مثل المطاعم والحانات وقاعات الحفلات الموسيقية والكازينوهات والمعارض.

تتحضر البرتغال لإصدار قانون جديد لمكافحة التدخين، ومن المتوقع أنه سيشدد قبضة السلطات على بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى وتسويقها في البلاد إذا تم إقراره من قبل البرلمان.

ووفق القانون المُقترح، سيتم حظر بيع التبغ في آلات البيع الأوتوماتيكية عام 2025، بينما سيتم حظر التدخين في وقت لاحق من هذا العام في الأماكن الخارجية بجوار المباني العامة مثل المدارس أو الكليات أو المستشفيات.

وبحسب المشروع الجديد، لن يتمكن المواطنون من شراء الدخان من آلات البيع في أماكن مثل المطاعم والحانات وقاعات الحفلات الموسيقية والكازينوهات والمعارض.

إضافة إلى ذلك، سيتم حصر بيع التبغ في المتاجر المخصصة لذلك وفي محطات الوقود والمطارات اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2025.