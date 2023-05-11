انطلاق موسم مزادات الربيع في نيويورك

بقلم: يورونيوز

سبق أن عرضت في نيويورك في شباط/فبراير وفي تل أبيب خلال آذار/مارس هذه النسخة التي أُطلقت عليها تسمية "مخطوطة ساسون" نسبة إلى اسم مالكها الأكثر شهرة ديفيد سلومون ساسون

ينطلق في نيويورك هذا اليوم الخميس موسم مزادات الربيع الفنية المعتاد، وتقيم أكبر دارَين في هذا المجال في العالم هما "سوذبيز" و"كريستيز" مزادين يتوقع أن تبلغ حصيلتهما عشرات الملايين من الدولارات، أحدهما على نسخة من الكتاب المقدس اليهودي تعود إلى ألف عام، والثاني على لوحات استثنائية لكليمت ولو دوانييه روسو.

ومن أبرز المزادات التي تقام من 11 إلى 19 أيار/مايو الجاري في المدينة التي تُعتبر من الأهم عالمياً في المجال الفني، ذلك الذي تنظمه "سوذبيز" على أقدم مخطوطة شبه كاملة للكتاب المقدس اليهودي معروفة حتى الآن، يعود تاريخها إلى القرن العاشر، ويتوقع أن تباع في 17 أيار/مايو في مقابل سعر عالٍ يراوح بين 30 و50 مليون دولار.

وسبق أن عرضت في نيويورك في شباط/فبراير وفي تل أبيب خلال آذار/مارس هذه النسخة التي أُطلقت عليها تسمية "مخطوطة ساسون" نسبة إلى اسم مالكها الأكثر شهرة ديفيد سلومون ساسون (توفي عام 1942)، وهي تُعد واحدة من أغلى المخطوطات في سوق الكتب الأثرية.

وتحتوي المخطوطة التي كانت محفوظة بطريقة جيدة على الكتب الأربع والعشرين التي يتألف منها الكتاب المقدّس اليهودي (تاناخ)، وهي التوراة (أو أسفار موسى الخمسة الأولى من الكتاب المقدس) وقسم الأنبياء "نيفيم"، وقسم الكتابات الأخرى "كيتوفيم"، ولا يتجاوز المفقود من هذه المخطوطة 12 ورقة.

وتعرض "سوذبيز" أيضاً في 16 ايار/مايو لوحة بعنوان Insel am Attersee للرسام النمسوي غوستاف كليمت تعود إلى عام 1901 أو 1902.

أما دار "كريستيز" التي تملكها شركة "أرتيميس" القابضة للملياردير الفرنسي فرنسوا بينو، فتستهل المزادات في 11 ايار/مايو بسعر قياسي متوقع للوحة "طيور النحام" (1910) للرسام الفرنسي ما بعد الانطباعي هنري (دوانييه) روسو.

وقد يصل سعر اللوحة الخميس إلى 30 مليون دولار ، بينما كان الرقم القياسي قبل 30 عاما للرسام نفسه 4,4 ملايين دولار.

كذلك تعرض دار "سوذبيز" للبيع لوحة "الآن الوقت المناسب" (Now's the Time) للرسام الأميركي جان ميشال باسكيا الذي توفي عام 1988 عن عمر يناهز 27 عاماً، ويمكن أن يتجاوز سعرها 30 مليون دولار.

وتباع أيضاً منحوتة "العنكبوت" للنحاتة والفنانة التشكيلية الفرنسية لويز بورجوا (1911-2010). ويبلغ طول المنحوتة ثلاثة أمتار ويرجح أن تباع لقاء 30 إلى 40 مليون دولار، وهو رقم قياسي.