"محادثات صريحة".. لقاء يجمع أحد مستشاري بايدن بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني

بقلم: يورونيوز

أعلن البيت الأبيض عن لقاء جمع كبير مستشاري بايدن الأمنيين بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني في فيينا.

استأنفت واشنطن وبكين الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بينهما، بعدما تصاعدت التوترات بين الدولتين العظميين منذ قضية المناطيد الصينية في شباط/فبراير، حسبما أعلن البيت الأبيض الخميس.

والتقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا الأربعاء والخميس، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في سياق لا يزال متوتراً للغاية بين القوتين العظميين، اللتين تخوضان منافسة دبلوماسية وعسكرية واقتصادية وتكنولوجية شاملة.

وجاء في البيان أن "الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية" شملت الحرب في أوكرانيا و"المسائل عبر المضيق"، في إشارة إلى تايوان.

وكانت واشنطن حذرت مراراً الصين من أي مساعدة عسكرية لروسيا. كما أنّ الولايات المتحدة تعرب عن قلق بشأن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنّ "وانغ يي عرض بوضوح الموقف الصيني الرسمي في ما يتعلّق بقضية تايوان".

وتأتي استعادة الاتصالات رفيعة المستوى بين العاصمتين، بعد عدّة أسابيع من انقطاعها.

في شباط/فبراير، تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة في ظلّ تحليق مناطيد صينية فوق الأراضي الأميركية، الأمر الذي وصفته واشنطن بعملية تجسّس.

ورداً على ذلك، ألغى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

وسيعيد الاجتماع في فيينا إحياء التكهّنات بشأن لقاء مقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ.

ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال الرئيس الأميركي الأربعاء "هناك تقدّم. وسينجح الأمر".