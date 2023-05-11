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ألمانيا

التحقيقات مستمرة.. مقتل رجلين بالرصاص في مصنع لمرسيدس في ألمانيا

مقر شركة مرسيديس
مقر شركة مرسيديس   -  Copyright  Julian Rettig/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de)
بقلم:  يورونيوز

تمتلك مرسيدس في زيندلفينغن بالقرب من شتوتغارت حيث مقر المجموعة، أقدم مصنع لها ويعمل فيه حوالي 35 ألف شخص.

أعلنت الشرطة الألمانية عن توقيف رجل يُشتبه في أنه قتل شخصين بالرصاص الخميس في الموقع التاريخي لإنتاج سيارات مرسيدس الألمانية في زيندلفينغن في جنوب غرب ألمانيا.

وكتبت شرطة لودفيغسبورغ في بيان: "دخل رجل يبلغ 53 عامًا قاعة الإنتاج الساعة 7,45 وأطلق النار على شخصين". وأضافت: "توفي الرجلان البالغان 44 عامًا متأثرين بجروحهما".

THOMAS KIENZLE/AFP or licensors
سيارة إسعاف في مكان الحادثTHOMAS KIENZLE/AFP or licensors

وقال متحدث باسم مرسيدس إن الضحيتين والمشتبه به موظفون لدى مقدّم خدمة خارجي.

وتمتلك مرسيدس في زيندلفينغن بالقرب من شتوتغارت حيث مقر المجموعة، أقدم مصنع لها ويعمل فيه حوالي 35 ألف شخص.

وقالت السلطات: "قام عناصر أمن المصنع بتحييد المشتبه به في صالة الإنتاج ثم سلموه إلى الشرطة التي أوقفته". وأكدت الشرطة أن "التحقيق في ملابسات هذا العمل مستمر".

ويُنتج مصنع زيندلفينغن سيارات راقية جدًا من علامة مرسيدس مثل الفئة "إس" وسيارات "مايباخ" الفاخرة.

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