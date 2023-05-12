اندلاع حريق ضخم في سوق "الصواريخ" في جدة والدفاع المدني السعودي ينجح في إخماده

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تمتد في المكان وسحب الدخان المتصاعد جراء الحريق الذي طال عددًا كبيرًا من المحال التجارية.

انتشر مقطع فيديو يوثق اندلاع حريق مروع في سوق "الصواريخ" في مدينة جدة السعودية، ليل الخميس، ولا تزال أسباب حدوثه مجهولة.

وأظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تمتد في المكان وسحب الدخان المتصاعد جراء الحريق الذي طال عددًا كبيرًا من المحال التجارية.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران.

وفي تغريدة، أعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر أنه تم "إخماد حريقا اندلع بسوق الصواريخ"، ولفت إلى أنه لم تسجل اي إصابات وأنه "تم تنفيذ الجانب الوقائي وما زالت أعمال التبريد مستمرة".

وسوق "الصواريخ" أو كما يعرف بـ"حراج الصواريخ" هو سوق شعبي يقع في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة جدة، ويعتبر من أكبر الأسواق في المملكة من حيث المساحة.

يعود تاريخ تأسيس السوق إلى حوالي 3 عقود ويضم نحو 12 ألف محل تجاري، تجد فيه المكاتب ومحلات لبيع الملابس والتحف والمواد الغذائية إلى جانب قطع السيارات والعديد من البضائع والسلع المستوردة من الخارج.

وأطلق عليه اسم سوق "الصوارخ" بسبب موقعه المحاذي من قاعدة الصواريخ العسكرية السعودية الواقعة في المنطقة الجنوبية من مدينة جدة.