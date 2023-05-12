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فرنسا

ضبط شبكة للهجرة غير الشرعية في فرنسا تؤجر جوازات سفر أصلية

شرطة فرنسية-أرشيف
شرطة فرنسية-أرشيف   -  Copyright  Francois Mori/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

يعتقد محققون بأن 250 شخصا على الأقل قدّموا طلبات للحصول على وثائق سفر من القائمين على الخطة الذين عرضوا خدماتهم على زبائن في مالي وساحل والعاج والكاميرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان.

ضبطت شرطة الحدود الفرنسية هذا الأسبوع شبكة للهجرة غير الشرعية تؤجّر جوازات سفر فرنسية أصلية لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ليتمكنوا من دخول البلاد، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكُشف النقاب عن عملية الاحتيال هذه أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أوقف عناصر حرس الحدود في مطار باريس الرئيسي رجلا سافر من مالي بواسطة جواز سفر لم يكن له، وفق ما ذكر المصدر الخميس. وأفاد "قال لنا إنه دفع مبلغا قدره 7000 يورو للسفر من باماكو إلى باريس باستخدام بطاقة هوية فرنسية حقيقية".

وكشفت الشرطة عن وجود شبكة في منطقة باريس تجنّد مواطنين فرنسيين من أصول أجنبية لـ"إعارة" وثائقهم الشخصية مقابل مئات اليوروهات.

ويتم بعد ذلك إما إرسال الجوازات إلى مكان ما في إفريقيا بواسطة البريد، وإما تقديم طلب استصدار جواز جديد من السلطات الفرنسية مع صورة شخص آخر.

يعتقد محققون بأن 250 شخصا على الأقل قدّموا طلبات للحصول على وثائق سفر من القائمين على الخطة الذين عرضوا خدماتهم على زبائن في مالي وساحل والعاج والكاميرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، بحسب المصدر.

وثمة مساع حاليا لتحديد هويات أولئك الذين شاركوا جوازات سفرهم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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