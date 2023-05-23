توجيه تهمة القتل غير العمد إلى شريكة حياة المصور والممثل الفرنسي آري بولوني

بقلم: يورونيوز

وُجهت الاثنين تهمة القتل غير العمد والامتناع عن مساعدة شخص في حال خطر إلى شريكة حياة آري بولوني الذي كان يزعم أنه نجل الممثل الفرنسي آلان ديلون وعُثر عليه السبت ميتاً في شقته الباريسية، بحسب مصادر قضائية.

وأفادت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية بأن تهمة نقل مواد مخدرة وحيازتها وشرائها وبيعها وُجهت أيضاً إلى المرأة.

وكانت المتهمة أخطرت أجهزة الإسعاف بعدما عثرت السبت على جثة آري بولوني (واسمه الأصلي كريستيان بولوني) البالغ 60 عاماً والمصاب بشلل نصفي، في شقته بالدائرة الخامسة عشرة من باريس، وأبقِيَت قيد التوقيف الاحتياطي.

وكان بولوني المولود في آب/أغسطس 1962، وهو مصوّر، يؤكد باستمرار أنه نجل آلان ديلون والمغنية الألمانية نيكو، وهو ما واظب ديلون على نفيه، علماً أنه أقام علاقة قصيرة مع نيكو الملقبة "غاربو البانك"، وهي أيضاً عارضة أزياء وممثلة.

وتولت والدة ديلون إديت بولوني تربيته آري في طفولته وتبنته رسمياً مع زوجها، وهو يحمل اسمها.

وقدّم آري بولوني إلى القضاء الفرنسي طلب اعتراف بالأبوة، لكنّ محكمة الاستئناف ردّته لعدم الاختصاص لكون محلّ إقامة آلان ديلون في سويسرا، مما حدا ببولوني إلى تمييز القرار.

وأشركت نيكو نجلها في عدد من الأفلام التي مثلت فيها، وتولت الغناء في الألبوم الأول الصادر عام 1967 لفرقة الروك الأمريكية "ذي فيلفيت أندرغراوند"، ثم تحولت إلى الغناء منفردة لمدة عشرين عاماً.

ورافقها آري عندما كان مراهقاً في جولاتها وأدمن معها المخدرات، وبعد وفاتها عام 1988، أُدخل مرات عدة مستشفيات للأمراض النفسية وخضع لعلاجات من الإدمان.