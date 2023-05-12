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رياضة

"سيقرّب إفريقيا وأوروبا".. المغرب والبرتغال يشيدان بترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030

رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا
رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا   -  Copyright  CARLOS COSTA/AFP OR LICENSORS
بقلم:  يورونيوز

يصادف مونديال 2030 ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

أشاد المغرب والبرتغال الجمعة، خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة لشبونة، بملفهما المشترك مع إسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، مؤكدين على أنه سيقرب بين قارّتي إفريقيا وأوروبا.

وقال رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في ختام الاجتماع الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين: إن هذا الملف "يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، حيث يوحّد لأول مرة دولًا من قارّتين".

CARLOS COSTA/AFP OR LICENSORS
محادثات برتغالية مغربية مشتركةCARLOS COSTA/AFP OR LICENSORS

وشدد البَلدان في بيان مشترك على أن "هذا الترشيح المشترك سيكون للالتقاء بين إفريقيا وأوروبا، بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط وبين العالم الإفريقي والعربي والأورومتوسطي".

ويصادف مونديال 2030 ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو. وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت في شباط/ فبراير الماضي ملفها الرسمي المشترك.

ومنذ انطلاقها في 1930، أقيمت نسخة واحدة من كأس العالم في دولتين، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علمًا أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخبًا مقابل 32 سابقًا.

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الملف الفائز خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ74 العام المقبل.

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