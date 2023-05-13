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تركيا

شاهد: في رسالة للناخبين..غريم إردوغان الساعي لإزاحته عن كرسي الرئاسة يختتم حملته عند ضريح أتاتورك

كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا يزور ضريح باني تركيا الحديثة مصطفة كمال أتاتورك في أنقرة. 2020/05/19
كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا يزور ضريح باني تركيا الحديثة مصطفة كمال أتاتورك في أنقرة. 2020/05/19   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

أظهرت آخر الاستطلاعات تقدم كليتشدار أوغلو بقدر طفيف أمام منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان، ضمن سباق يحتاج فيه الفائز إلى كسر حاجز 50% المطلوبة، حتى يتجنب جولة الإعادة في 28 من الشهر الحالي.

ختم زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كليتشدار أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري حملتة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تجرى هذا الأحد، بزيارة إلى ضريح باني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة. 

وأظهرت آخر الاستطلاعات تقدم كليتشدار أوغلو بقدر طفيف أمام منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان، ضمن سباق يحتاج فيه الفائز إلى كسر حاجز 50% المطلوبة، حتى يتجنب جولة الإعادة في 28 من الشهر الحالي.

بدوره أنهى مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية، محذرا أنصاره من أنهم قد يواجهون عملا انتقاميا، إذا فاز منافسه بالانتخابات.

وكان انسحاب مرشح ثالث من انتخابات الرئاسة يوم الخميس، ساعد المعارضة ممثلة في كيليتشدار أوغلو لتقوية شوكتها أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقوى أملها في إمكانية الفوز.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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