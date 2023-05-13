زيلينسكي في إيطاليا.. وتحطم طائرتين حربيتين روسيتين في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني في بيان "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".
أعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يزور ألمانيا الأحد
يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الى المانيا حيث يلتقي قادة أول اقتصاد أوروبي، وفق ما افاد مصدر حكومي في برلين فرانس برس السبت.
وتأتي هذه الزيارة غداة زيارة يقوم بها زيلينسكي السبت لروما، وفي وقت أعلنت الحكومة الألمانية تزويد كييف شحنات جديدة من الأسلحة بقيمة تناهز 2,7 مليار يورو وتشمل دبابات ومدرعات وطائرات من دون طيار ومنظومات للدفاع الجوي.
ولم يكشف حتى الآن رسميا برنامج الزيارة، لكن تسريبات لوسائل الاعلام الألمانية افادت أن زيلينسكي سيلتقي خصوصا المستشار الالماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.
كذلك، سيمنح زيلينسكي جائزة شارلمان، مكافأة له على التزامه التفاهم في اوروبا.
ولم يتأكد بعد توجهه الى ايكس-لا-شابيل لتسلم الجائزة شخصيا. وتقع هذه المدينة في غرب ألمانيا قرب الحدود البلجيكية على بعد مئات الكيلومترات من برلين.
مشروع مشترك بين شركة ألمانية ومجموعة أوكرانية لبناء الدبابات وإصلاحها
قالت شركة راينميتال الألمانية في بيان يوم السبت إنها أسست مشروعا مشتركا مع مجموعة أوكروبورونبروم الأوكرانية المملوكة للدولة لبناء الدبابات وإصلاحها في أوكرانيا.
ومن المقرر إتمام اتفاقية إنشاء المشروع المشترك في أواخر يونيو حزيران على أن تبدأ العمليات من منتصف يوليو تموز.
وجاء في البيان أن المشروع سيبدأ بصيانة وإصلاح المركبات، التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا، لكنه سيسعى في وقت لاحق إلى إنتاج بعض منتجات شركة راينميتال في أوكرانيا بشكل مشترك، مما يؤدي إلى تطوير مشترك محتمل لأنظمة عسكرية تُصدر من أوكرانيا
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية أرمين بابيرجير عن خطط المشروع لصحيفة هاندلسبلات الألمانية يوم الجمعة، وقال إن الشركة ستمتلك 51 بالمئة وتتولى الإدارة.
وأفادت الصحيفة بأن راينميتال تتوقع توقيع عقدين لمشروعين مشتركين آخرين للذخيرة والدفاع الجوي في الأيام المقبلة.
استفادت الشركة الألمانية من ارتفاع في الإنفاق الدفاعي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي مع تقديم ألمانيا أيضا مساعدات وأسلحة إلى كييف.
وتصنع راينميتال ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى الإنتاج المشترك لدبابات ليوبارد التي ترسلها ألمانيا مع شركة محلية إلى أوكرانيا.
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية
اتهمت موسكو كييف السبت باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد "أهداف مدنية" في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية".
وأشارت الى أن الهجوم ليل الجمعة استهدف مصنعين مدنيين، مضيفة "تضررت مبانٍ سكنية قريبة. أصيب مدنيون بجروح، بينهم ستة أطفال".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-24" كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز "ميغ-29".
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الخميس عزمها إرسال صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا، لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد كييف أسلحة بعيدة المدى، في خطوة اعتبرتها روسيا "شديدة العدائية من جانب لندن".
يطلق هذا الصاروخ من الجو وهو "مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقا ضد أهداف ثابتة عالية القيمة" بحسب الشركة المصنّعة.
الرئيس الإيطالي: إيطاليا تدعم أوكرانيا تماما في مواجهة الغزو الروسي
قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لنظيره الأوكراني الزائر فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن روما تدعم كييف تماما في مقاومتها للغزو الروسي.
وقال ماتاريلا، الذي استقبل زيلينسكي بمقر إقامته في روما، في تصريحات بثها التلفزيون الإيطالي "إنه لشرف كبير أن تكون هنا في روما".
وأضاف "لقد طلبت مقابلتك مرة أخرى بعد محادثتنا التي عقدت قبل سنوات، على الرغم من أن الظروف هذه المرة مختلفة.. إننا إلى جانبكم تماما".
بوريل: ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم السبت، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة لأن قواتها بحاجة إلى ألف قذيفة مدفعية يوميا في منطقة باخموت وحدها.
وقال بوريل إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أطلع نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في ستوكهولم على حاجة كييف إلى المزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.
وقال بوريل للصحفيين بعد الاجتماع إن "أوكرانيا تحتاج نحو ألف قذيفة مدفعية يوميا" في محيط مدينة باخموت التي يدور فيها القتال شرق البلاد.
وردا على سؤال حول كيفية تسريع الاتحاد الأوروبي للإمداد، قال بوريل إنه ينبغي على الدول الأعضاء تقديم إمدادات من مخزوناتها الخاصة وتطويع التحديات اللوجستية.
كان وزراء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في مارس آذار على خطة لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية وصواريخ على مدى 12 شهرا بما لا يقل عن ملياري يورو (2.20 مليار دولار).
وتعتمد الخطة على توريد دول الاتحاد الأوروبي لقذائف من مخزوناتها وتقديم طلبات جديدة مشتركة.
وقال بوريل إن أوكرانيا تحتاج بشكل خاص إلى ذخيرة بعيدة المدى "لأن الروس يشنون عمليات قصف من مسافة بعيدة".
وأضاف "يجب أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الوصول ... إلى النطاق نفسه".
الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت
أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني السبت أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.
وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد". وأضاف "العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل".
في وقت سابق السبت أعلنت ألمانيا أنها تعد حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو وهي الأكبر تخصصها برلين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت كييف إن هذه الحزمة الكبيرة مؤشر جديد على أن روسيا ستخسر الحرب في مواجهة أوكرانيا.
ورحّب المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بالمساعدة الألمانية الجديدة، معتبرا أنها تظهر "بشكل مباشر أن (...) روسيا محكومة بالهزيمة".
وتطالب كييف بالمزيد من الدعم خصوصا في ظل تحضيرها هجوما مضادا لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه بحث مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن في امدادات الأسلحة إلى بلاده.
وأوضح "شددت على أهمية تزويد أوكرانيا طائرات أف-16اس وبدء الخطوات اللازمة لتدريب الطيارين الأوكرانيين".
تحطم طائرة هليكوبتر ومقاتلة سوخوي في منطقة بريانسك الروسية بالقرب من أوكرانيا
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ يوم السبت أن طائرة هليكوبتر تحطمت في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.
ونقلت تاس عن مسؤول القول إن المعلومات المبدئية تشير إلى أن حريقا شب في محرك الطائرة الهليكوبتر قبل تحطمها.
كما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ أن طائرة حربية روسية من طراز سو-34 تحطمت في منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا في ثاني حادث من نوعه يوم السبت
زيلينسكي في روما لإجراء محادثات مع الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء وبابا الفاتيكان
قال مصدر سياسي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى مطار شيامبينو في روما يوم السبت.
ومن المتوقع أن يلتقي خلال إقامته في روما برئيسة الوزراء جورجا ميلوني والبابا فرنسيس والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
قال البابا في أواخر أبريل نيسان إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ألمانيا تعلن دفعات أسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو
أعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان "نريد جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضروريًا".
تشمل دفعات الأسلحة الجاري الإعداد لها على وجه الخصوص 30 دبابة ليوبارد إضافية من طراز Leopard-1 A5 و20 مركبة مدرعة جديدة من نوع Marder وأكثر من مئة مركبة مدرعة أخرى أصغر حجمًا، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، و4 أنظمة دفاع جوي جديدة من طراز Iris T ومنصات الإطلاق الخاصة بها وصواريخ للدفاع الجوي و18 مدفع هاوتزر وذخيرة.
وذكرت أسبوعية دير شبيغل أنها أكبر مجموعة شحنات أسلحة من برلين إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.
واشنطن تدعم توثيق الأضرار التي تتكبدها أوكرانيا بسبب الحرب لطلب تعويضات من روسيا
تبذل الولايات المتحدة جهودا لدعم محاولات توثيق الأضرار التي تتكبدها أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، وذلك أملا في استخدامها بعد انتهاء الحرب لطلب تعويضات، وفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت غير ملزم في تشرين الثاني/نوفمبر فكرة إنشاء "سجل دولي" يوثق الأضرار في جميع أنحاء أوكرانيا جراء الحرب التي تشنها روسيا منذ شباط/فبراير 2022.
وفي وقت سابق هذا العام، اقترحت ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا، أن يتولى المجلس الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا له أمر السجل.
ويسعى المجلس المؤلف من 46 دولة والذي تأسس عام 1949 إلى دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ويعتزم أعضاؤه عقد اجتماع الثلاثاء في ريكيافيك لبحث الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي رسالة موجهة إلى الاجتماع، أعربت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن استعداد واشنطن لتوفير التمويل للسجل الناشىء، وأن تكون "عضوا مشارك" فيه.
وكتبت توماس غرينفيلد في رسالة إلى بوريتش اطلعت عليها وكالة فرانس برس "كما صرح الرئيس بايدن، الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة روسيا على حربها العدوانية ضد أوكرانيا".
أضافت أن "إنشاء سجل لتوثيق الأضرار الناجمة عن حرب روسيا الوحشية هو خطوة حاسمة في هذا الجهد".
وقدر البنك الدولي في آذار/مارس حاجة أوكرانيا إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار.
كما وعدت الولايات المتحدة في آذار/مارس بدعم وتمويل جهد دولي آخر لإنشاء محكمة خاصة للنظر في جريمة الغزو الروسي لأوكرانيا.