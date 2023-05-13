زيلينسكي في إيطاليا.. وتحطم طائرتين حربيتين روسيتين في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا

15:54

زيلينسكي يزور ألمانيا الأحد



يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الى المانيا حيث يلتقي قادة أول اقتصاد أوروبي، وفق ما افاد مصدر حكومي في برلين فرانس برس السبت.

وتأتي هذه الزيارة غداة زيارة يقوم بها زيلينسكي السبت لروما، وفي وقت أعلنت الحكومة الألمانية تزويد كييف شحنات جديدة من الأسلحة بقيمة تناهز 2,7 مليار يورو وتشمل دبابات ومدرعات وطائرات من دون طيار ومنظومات للدفاع الجوي.

ولم يكشف حتى الآن رسميا برنامج الزيارة، لكن تسريبات لوسائل الاعلام الألمانية افادت أن زيلينسكي سيلتقي خصوصا المستشار الالماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

كذلك، سيمنح زيلينسكي جائزة شارلمان، مكافأة له على التزامه التفاهم في اوروبا.

ولم يتأكد بعد توجهه الى ايكس-لا-شابيل لتسلم الجائزة شخصيا. وتقع هذه المدينة في غرب ألمانيا قرب الحدود البلجيكية على بعد مئات الكيلومترات من برلين.