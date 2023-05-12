شاهد: الجيش الأوكراني ينشر مقاطع مصورة لتقدمه في باخموت

بقلم: يورونيوز

ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية نفذت "عمليات هجومية" على محور سوليدار يوم الخميس "على طول خط التماس بأكمله، ويمتد أكثر من 95 كيلومترًا".

نشر الجيش الأوكراني لقطات مصورة تظهر وحدة هجومية تقاتل وتستولي على أراض بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة.

وتُظهر لقطات الكاميرا الجنود وهم ينزلون من عربة مدرعة خلال اشتباكات مع القوات الروسية.

وكانت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية قد أعلنت أمس الخميس أن القوات الأوكرانية حققت تقدمًا في جبهة باخموت.

من جهته، أفاد حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو، أن الجيش الأوكراني "حقق نجاحًا في منطقة باخموت".

وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أن القوات الأوكرانية تقدمت كيلومترين في باخموت.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية نفذت "عمليات هجومية" على محور سوليدار يوم الخميس "على طول خط التماس بأكمله، ويمتد أكثر من 95 كيلومترًا".