زيلينسكي في باريس لبحث "الحاجات الملحة" .. وكييف تعلن استعادة أكثر من 10 مواقع روسية في المدينة

كتب زيلينسكي على تويتر لدى وصوله "مع كل زيارة، تزداد قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية. تتعزز الصلات مع أوروبا ويتكثف الضغط على روسيا".
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين يؤمنون بنجاح الهجوم المضاد وأكد أن بلاده مستعدة لما وصفه بالنجاح في إشارة إلى هجوم الربيع، زيلينسكي أضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إلى جهوزية كييف لمناقشة مقترحات السلام ولكن يجب أن تستند إلى خطة السلام الأوكرانية بحسب تعبيره.
برلين كانت أعلنت السبت أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد 1 ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
زيلينسكي في باريس لبحث "الحاجات الملحة" لأوكرانيا
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس مساء الأحد حيث يحضر عشاء في الإليزيه يبحث فيه "الحاجات الملحة لأوكرانيا على الصعيدين العسكري والانساني"، وفق الرئاسة الفرنسية.
ولدى نزوله من طائرة فالكون فرنسية، كانت في استقباله رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
وكتب زيلينسكي على تويتر لدى وصوله "مع كل زيارة، تزداد قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية. تتعزز الصلات مع أوروبا ويتكثف الضغط على روسيا".
واستقل بعدها سيارة إلى الإليزيه حيث سيؤكد له ماكرون "مجددا دعم فرنسا وأوروبا الراسخ لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الاساسية".
زيلينسكي وماكرون يبحثان "حاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني"
أعلن قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان الأحد، خلال عشاء في مقر الرئاسة "دعم" فرنسا "استجابةً لحاجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني".
وأوضح القصر الرئاسي أنّ ماكرون "سيعيد تأكيد دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية".
ماكرون: روسيا بدأت "شكلا من أشكال التبعية للصين"
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الأحد أن روسيا "خسرت جيوسياسيا" الحرب في أوكرانيا وبدأت "شكلا من أشكال التبعية للصين".
وقال ماكرون "خسرت روسيا جيوسياسيا" مشيرا إلى علاقات موسكو مع حلفائها التقليديين، مع الصين، وتوسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليشمل السويد وفنلندا.
وأوضح الرئيس الفرنسي الذي يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد في باريس "لنكن واضحين، هذه ليست +عملية خاصة+ لأن فلاديمير بوتين قرر التعبئة. من جانب آخر، أثارت روسيا شكوك حلفائها التاريخيين. بدأت في الواقع شكلا من أشكال التبعية للصين وخسرت الوصول إلى بحر البلطيق، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليها لأنها سرّعت اختيار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو".
وأضاف "قلت دائما إنه على المدى الطويل، سيتعين على هيكلية الأمن الأوروبي تأمين أوكرانيا تماما في المستقبل. لكن سيتعين عليها أيضا بلورة عدم مواجهة مع روسيا وإعادة بناء توازنات مستدامة. لكن ما زال هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى ذلك".
EXCLUSIF Emmanuel Macron: «Nos compatriotes veulent d'abord de l'efficacité politique»l'Opinion«Je pense que notre culture collective se fait beaucoup trop par la norme», confesse le président de la République
شولتس يبدي دعم ألمانيا الكامل لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد إن بلاده تدعم أوكرانيا في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب ألقاه بمدينة آخن خلال منح جائزة شارلمان المرموقة للشعب الأوكراني.
وطلبت أوكرانيا من حلفائها مساعدتها في أن تصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهي جهود أصبحت أكثر إلحاحا بعد الغزو الروسي العام الماضي.
وقال شولتس "فولوديمير زيلينسكي، لك دعمنا الكامل في مسارك نحو الاتحاد الأوروبي"، مخاطبا زيلينسكي الذي كان موجودا بآخن لتسلم الجائزة نيابة عن الشعب الأوكراني.
أوكرانيا تعلن استعادة "أكثر من عشرة مواقع" روسية في ضاحية باخموت
أكدت اوكرانيا الاحد أنها استعادت "أكثر من عشرة مواقع" روسية في ضاحية باخموت بشرق البلاد والتي باتت مركز المعارك منذ أشهر عدة وشهدت في الايام الاخيرة تقدما أوكرانيا عند أطراف الدفاعات الروسية.
وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على تلغرام "اليوم، سيطرت وحداتنا على أكثر من عشرة مواقع للعدو شمال ضاحية باخموت وجنوبها"، لافتة الى أن "معارك شرسة" تتواصل داخل المدينة المدمرة.
المستشار الألماني يؤكد أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية"
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في آخن في حضور فولوديمير زيلينسكي أن اوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية".
وقال شولتس خلال تسليم الرئيس والشعب الأوكرانيين جائزة شارلمان "في كل أنحاء أوروبا، اتاحت الحرب إدراك أمر: أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية"، مضيفا أن "حرب روسيا العدوانية قربت بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اكثر من أي وقت مضى".
زيلينسكي يزور باريس عصر الأحد
يتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى باريس عصر الأحد بعدما زار روما السبت وبرلين الأحد، وفق ما افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.
وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها زيلينسكي لباريس منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في شباط/فبراير 2022. وسبق أن استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الثامن من شباط/فبراير الفائت في الإليزيه، في حضور المستشار الألماني أولاف شولتس.
سفير أوكرانيا السابق في برلين ينتقد المستشارية لرفضها تسليم مقاتلات إلى كييف
أعلن السفير الأوكراني السابق في ألمانيا على قناة "فيلت تي في" انه "أمر مؤسف أن معظم أنظمة الدفاع الموعودة قديمة (...) ومن المخيب للآمال أيضًا أن تصر الحكومة الألمانية على رفضها (...) تسليم مقاتلات. يجب التخلص من هذا الحظر وبسرعة".
الخميس اعلن زيلينسكي على بي بي سي أنه "لا يزال بحاجة إلى القليل من الوقت الإضافي" لشن الهجوم المضاد.
وتريد كييف استعادة أراض في منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق)وخيرسون وزابوريجيا (جنوب)، أعلنت موسكو ضمها.
الأحد اتهم زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين مرة جديدة القوات الروسية بالتقاعس في محيط باخموت حيث تدور المعارك.
في رسالة نشرها مكتبه الاعلامي، اتهم بريغوين "القوات الروسية المحمولة جواً" بعدم دعم رجاله كما تدعي وزارة الدفاع الروسية.
وقال "لم أرهم (...) لا أعرف أين (هم) ومن يساعدون" بينما قالت كييف إنها تقدمت على جبهات الدفاع الروسي في محيط باخموت.
زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا والغرب جعل هزيمة روسيا "نهائية" هذا العام
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن كييف وأنصارها الغربيين يمكن أن يجعلوا هزيمة روسيا في الحرب الدائرة ببلاده "نهائية" هذا العام، ووجه الشكر لألمانيا على دعمها العسكري.
وقال الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن كييف ستظل دائما ممتنة لألمانيا على دعمها خلال الغزو الروسي الشامل.
وأضاف "حان الوقت الآن لنضع نهاية للحرب هذا العام، يمكننا بالفعل أن نجعل هزيمة المعتدي نهائية هذا العام".
ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا عمليات هجومية مضادة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لاستعادة أراضيها في الشرق والجنوب من القوات الروسية التي شنت غزوا شاملا في فبراير شباط من العام الماضي.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة مبادرات قدمتها دول أخرى لإحلال السلام ببلاده لكنه أضاف أن تلك المقترحات يجب أن تستند إلى موقف كييف وخطتها للسلام.
وأضاف "الحرب دائرة على أراضينا، ولذا فإن أي خطة سلام ستستند إلى مقترحات أوكرانيا".
وقال شولتس خلال المؤتمر إن أوكرانيا مستعدة للسلام لكن هذا لا يعني بأي شكل تجميد الصراع وقبول اتفاق تمليه روسيا.
وأضاف "يتعين على روسيا سحب قواتها، لن ينجح الأمر بأي طريقة أخرى"
موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا
أعلنت موسكو الأحد مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل حوالى 15 شهرا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف خلال مؤتمر صحافي يومي أن الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.