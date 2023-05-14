زيلينسكي في باريس لبحث "الحاجات الملحة" .. وكييف تعلن استعادة أكثر من 10 مواقع روسية في المدينة

بقلم: يورونيوز

كتب زيلينسكي على تويتر لدى وصوله "مع كل زيارة، تزداد قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية. تتعزز الصلات مع أوروبا ويتكثف الضغط على روسيا".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأوكرانيين يؤمنون بنجاح الهجوم المضاد وأكد أن بلاده مستعدة لما وصفه بالنجاح في إشارة إلى هجوم الربيع، زيلينسكي أضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إلى جهوزية كييف لمناقشة مقترحات السلام ولكن يجب أن تستند إلى خطة السلام الأوكرانية بحسب تعبيره.

برلين كانت أعلنت السبت أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد 1 ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية