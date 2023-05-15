إنتر على بعد خطوة من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ميلان في مباراة الإياب

بقلم: يورونيوز

ويعيش "نيراتسوري" فترة ذهبية حيث فاز في سبع مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب على "روسّونيري" 2-0

يدخل إنتر الإيطالي الثلاثاء مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال اوروبا في كرة القدم أمام جاره ميلان، وهو مرشحّ فوق العادة لبلوغ النهائي المرتقب في 10 حزيران/يونيو المقبل في إسطنبول.

ويعيش "نيراتسوري" فترة ذهبية حيث فاز في سبع مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب على "روسّونيري" 2-0 في المباراة التي اعتبرت على أرض الأخير (يعتمد الفريقان الملعب نفسه)، ليضع قدمًا في النهائي، آملاً في ملاقاة الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنكليزي اللذين تعادلا 1-1 ذهاباً ويخوضان الإياب الأربعاء.

كما سجّل إنتر في هذه الفترة 20 هدفًا، ومن الواضح أنّه يتحلى بثقة كبيرة افتقدها لفترات طويلة من الموسم حين خسر 11 مرة في الدوري (سيري أ)، اكثر من أي فريق إيطالي آخر ضمن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الاوروبية.

في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلّة أمام سبيتسيا، مما أجبر الفريق والمدرب ستيفانو بيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار.

تراجع ميلان في المركز الخامس من الدوري، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الابطال.

وانحنى بيولي ولاعبوه كرسالة اعتذار للجماهير، بينما قام مشجعو الالتراس المتشددين لميلان بالتشجيع والهتاف على أمل أن يرفع ذلك من معنويات الفريق قبل مباراة الإياب.

حكم مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إيه سي ميلان وإنتر ميلان وهو يوجه بطاقة صفراء لأحد لاعبي فريق ميلان AP Photo

وتلقى ميلان جرعة أمل بعودة نجمه البرتغالي رافايل لياو الغائب الأبرز عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة في الفخذ.

ويُعد لياو لاعبا محوريا في صفوف فريقه ولعب دورا كبيرا في تأهل ميلان الى نصف نهائي الأبطال للمرة الاولى منذ العام 2007، وفي غيابه عانى فريق المدرب بيولي الامرَين من الناحية الهجومية.

وقال بيولي السبت "نلعب مباراة يمكن أن تصنع لنا التاريخ ونريد أن نصدق أننا قادرون على الفوز على إنتر".

وتابع "لم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين، لكن يمكننا اللعب بشكل أفضل بكثير".

تأثير لوكاكو

في المقلب الآخر، شكّلت عودة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مستواه القديم سلاحًا كبيرًا للانتر قبيل المباراة الفاصلة الثلاثاء.

وبعد غيابه عن معظم فترات الموسم بسبب الإصابات وابتعاده عن مستواه المعهود خصوصًا بعد مشاركة كارثية في كأس العالم، تمكن المهاجم البلجيكي من شقّ طريقه من جديد نحو القمة.

وتمكّن لوكاكو من تسجيل خمسة أهداف إضافة الى ثلاث تمريرات حاسمة في المباريات الست الاخيرة، بما فيها ثنائية في الفوز على ساسوولو 4-2 السبت.

واحتفل لوكاكو بعيد ميلاده الـ 30 بافتتاح التسجيل لفريق المدرب سيموني إنزاغي، قبل أن يختتم مهرجان الأهداف بنفسه في سان سيرو محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

لوكاكو وهو يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع لفريقه ضد ساسولو في دوري سيري أ Antonio Calanni/ AP

ومن البديهي أن يكون أي لاعب يقدّم مستوى رفيع مثل لوكاكو أساسيا، حيث يسعى انتر للحفاظ على تقدمه الثمين بهدفين من مباراة الذهاب في السعي للتأهل الى النهائي والفوز باللقب المرموق للمرة الاولى منذ 13 عاما تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

غير أنه من المتوقع أن يكون البوسني المخضرم ادين دجيكو في خط الهجوم الى جانب الأرجنيتني لاوتارو مارتينيس في مباراة الاأاب، بينما من المفترض أن يدخل البلجيكي كبديل.

وقال لوكاكو "بالطبع كل لاعب يريد أن يبدأ أساسيا، لكن المدرب يجب أن يتخذ خياراته للفريق".

وتابع "كما قلت دائمًا، أهم شيء هو الإنتر ولهذا السبب أقدم كل ما لدي من أجل الفريق".

بدوره، علّق بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، السبت، قائلًا إن هناك فرصة لبقاء لوكاكو المُعار في إنتر الموسم المقبل، لكن في ظل الضبابية التي تحيط بهوية المدرب الجديد لناديه الأم، تشلسي الإكليزي، لا يزال مستقبله غير مؤكد.

ما هو مؤكد أن سان سيرو سيكون مسرحًا لمواجهة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء عندما كان قطبا ميلانو من أبرز أندية أوروبا على الاطلاق، إذ يملك ميلان سبعة ألقاب آخرها في 2007 (في المركز الثاني وراء ريال مدريد الإسباني: 14) وإنتر ثلاثة في 1964 و1965 و2010.