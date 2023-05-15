المئات يتظاهرون دفاعاً عن حقوق المتحولين والمتحولات جنسياً في باريس

بقلم: يورونيوز

خرج المئات من المتظاهرين اليوم الاثنين إلى شوارع العاصمة باريس للدفاع عن حقوق المتحولين والمتحولات جنسياً وثنائيي الجنس.

كذلك شملت المظاهرة، التي خرجت تحت عنوان "ExisTransInter"، الاحتجاج على مقترح قانون الحكومة الفرنسية بشأن المهاجرين.

وقالت أليس فود، إحدى المشاركات في المظاهرة: "هي مظاهرة للأشخاص المتحولين جنسياً وللأشخاص ثنائيي الجنس ولكل من يدعمهم. وهي مستمرة منذ عام 1997 وتنظمها جمعيات وجمعيات خيرية".

وأضافت فود بشان مقترح قانون الهجرة وتأثيره المحتمل: "هناك الكثير من الأشخاص العابرين جنسياً من المهاجرين. هؤلاء هم الأشخاص الذين يعانون بالفعل من عدم القدرة على الوصول إلى العمل، والصعوبات في الحصول على السكن، والحصول على الرعاية الصحية في جميع مراحل الحياة، الذين يعانون حقاً ولا توجد إمكانيات لهم".

وأضافت: "هذا القانون الذي يؤثر بشدة على الأشخاص غير المسجلين ويهدف إلى استبعادهم أكثر وأكثر. حسنًا، سوف يستبعد المزيد من الأشخاص المتحولين جنسياً".

وقالت ماييل إيريه من المظاهرة لوكالة فرانس برس: العديد من المهاجرين يطلبون القدوم إلى فرنسا من أجل إجراء التحول الجنسي، وهو أمر غير ممكن أو مكبوت في بلدهم".

كذلك طالب المشاركون في المظاهرة ب"إزالة الطابع الطبي" عن عمليات التجول الجنسي، وشكوا من رفض بعض الأطباء من وصفات الهرمونات التي يحتاجها المتحول لفترة زمنية حتى يكتمل التحول.