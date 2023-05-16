فيديو: ناتو يدعم جبهته الشرقية بتسليم بولندا قاذفات صواريخ أمريكية

بقلم: يورونيوز

فيديو: بولندا تتسلم قاذفات صواريخ هيمار الأمريكية

تسلمت بولندا خمس قاذفات لصواريخ "هيمار" من الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من رفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) للتجهيزات العسكرية بجبهته الشرقية.

ومن المقرر أن تتسلم بولندا، التي تسعى إلى تحديث قدراتها العسكرية، 500 صاروخ آخرين من طراز هيمار في وقت لاحق هذا العام.

تسلم قاذفات الصواريخ Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

كذلك شارك الجنود البولنديون وحلفاؤهم في مناورات "أناكوندا-23" التدريبية العسكرية التي بدأت في جنوب غرب البلاد.

وتتم المناورات مرة كل ثلاث سنوات بمشاركة جنود من الدول الاعضاء بحلف الأطلسي بولندا والولايات المتحدة ورومانيا وسلوفينيا.